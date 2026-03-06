José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), confirmó que acompañará a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en las negaciones bilaterales por el T-MEC.

“Estamos trabajando con la Secretaría de Economía (SE) en las mesas de trabajo [...] son cinco mesas de trabajo que ya están operando, son mesas técnicas en donde la SE pide apoyo específico con algunos temas en distintos sectores” José Medina Mora, presidente de CCE

El presidente del CCE explicó que dicho organismo apoya a la Secretaría de Economía con cinco mesas de trabajo, las cuales puede consultar el equipo de trabajo de Marcelo Ebrard para continuar los acuerdos del T-MEC.

En ese contexto, José Medina Mora recordó que la primera ronda de negociaciones iniciará el 16 de marzo y que, posteriormente, se realizarán diversas actividades empresariales hasta el 1 de julio de 2026.

José Medina Mora Icaza, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (José Medina Mora Icaza / Facebook)

CCE participará en mesas de trabajo para la revisión del T-MEC

Al confirmar su acompañamiento a Marcelo Ebrard, José Medina Mora explicó que el CCE trabaja con la Secretaría de Economía en las mesas de trabajo, lo que antes en la negociación se conocía como el "Cuarto de Junto".

Sin embargo, subrayó que esta vez no se trata de una negociación, sino de una revisión que incluye cinco mesas de trabajo que ya están operando, en donde la Secretaria de Economía pide apoyo específico con algunos temas.

En cuanto a la discusión, José Medina Mora detalló que, aunque el T-MEC es trilateral, habrá diálogos de revisión por separado con Estados Unidos y Canadá para asegurar la continuidad del pacto comercial.

“El tratado de libre comercio es trilateral, México, Estados Unidos, Canadá. Sin embargo, tiene acuerdos bilaterales. Es decir, en la relación bilateral hay distintos aspectos en la relación, por ejemplo, México, Estados Unidos o diferentes a la relación Estados Unidos-Canadá y México-Canadá” José Medina Mora, presidente de CCE

Sobre el programa de actividades, el presidente de CCE recordó que en la primera ronda, que se realizará el 16 de marzo, se dará prioridad a las reglas de origen.

Agregó que un punto clave de la discusión será la eliminación de los aranceles de la sección 232 de Estados Unidos para México, lo que facilitaría la integración económica entre ambos países.