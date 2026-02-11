El coordinador de la bancada del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, reveló que el salón de belleza instalado en el recinto legislativo va a cerrar por acuerdo de la Jucopo.

“Es un tema que está en manos de la Junta de Coordinación Política y el acuerdo que ya se tomó es que se va a cerrar” Manuel Velasco. Senador del Partido Verde

Manuel Velasco revela que la Jucopo acordó cerrar el salón de belleza del Senado

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, ya tomó una decisión definitiva sobre el salón de belleza que reabrió en el recinto tras ser cancelado por varios años.

Así lo reveló el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, quien dio a conocer que la Jucopo ya acordó cerrar la estética y determinó que ya no vuelva a operar nunca más.

Salón de belleza en el Senado (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Desde el mismo Senado, Manuel Velasco explicó que el tema del futuro del salón de belleza fue analizado por los integrantes de la Jucopo, quienes decidieron que debe ser cerrado.

A pesar de ello, adelantó que también se realizará una revisión del tema con todas las senadores, pues resaltó que se considerará la opinión de las legisladores que pudieran estar en desacuerdo.

Por tal motivo, indicó que aún cuando la determinación final recae en los órganos de gobierno del Senado, de momento la decisión consensuada de la Jucopo es que no siga operando.

Senado restringe acceso a zona donde se instaló el salón de belleza

Luego de que Manuel Velasco reveló que la Jucopo acordó cerrar el salón de belleza, el Senado montó un cerco para restringir el acceso a la zona en la que se había instalado la estética.

El diario Reforma documentó con videos la instalación de un cerco en los pasillos del segundo piso del Senado que dirigían al salón de belleza, donde personal de seguridad no permite el acceso.

Sobre el dispositivo que se montó para evitar el ingreso, los trabajadores de seguridad del Senado se limitaron a explicar que por órdenes de la “dirección” se comenzó con la restricción.

Asimismo, el personal refirió que se les informó que de momento la orden que se le mandó es que el cerco se mantendrá de forma permanente, al menos hasta que se reciba una nueva instrucción.