La fortuna de Ricardo Salinas Pliego se ha visto afectada por los conflictos legales por deudas fiscales en México y a acreedores en Estados Unidos, perdiendo más del 33% de su patrimonio.

Esto a pesar de que las 5 personas más ricas de México incrementaron su riqueza en un 30% desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Ricardo Salinas Pliego: Fortuna cae en 33.2% en un año, según Bloomberg

Bloomberg, medio de investigación económica, señaló que la fortuna de Ricardo Salinas Pliego sufrió una caída de 33.2% durante el último año.

Desde el inicio del gobierno de Sheinbaum en octubre de 2024 y hasta el 11 de noviembre de 2025, se identificó dicha caída, en el marco de la lucha legal por el pago de impuestos atrasados desde 2013 en México.

De acuerdo con el gobierno federal, Ricardo Salinas Pliego acumula una deuda de más de 74 mil millones de pesos por créditos fiscales.

Asimismo, mantiene una disputa legal con acreedores a quien adeuda 580 millones de dólares, es decir, más de 10 mil 669 millones de pesos.

Según datos de Bloomberg, la riqueza de Ricardo Salinas Pliego pasó de 11 mil millones de dólares el 3 de octubre de 2024 a 7.4 mil millones el 11 de noviembre 2025, es decir, calló un 33.2%.

Esto aunado a la decisión voluntaria del Consejo de Elektra para su desliste de la Bolsa Mexicana de Valores; a pesar de ello, Salinas Pliego es el quinto hombre más rico de México.

Carlos Slim, el hombre más rico de México, según Bloomberg

Por otra parte, Bloomberg señaló a Carlos Slim, de Grupo Carso, como el hombre más rico de México, con 115 mil millones de dólares de su fortuna solo en:

efectivo

activos privados

activos públicos

Asimismo, señaló que esto significa un incremento en su fortuna del 28.9% respecto al año anterior, cuando su riqueza ascendía a los 89.2 mil millones de dólares; esto lo coloca en el número 17 de los más ricos del mundo.

Por su parte, María Asunción Aramburuzabala es la mujer más rica de México, pues su patrimonio creció en 9.1% los últimos 6 meses, con 8.9 mil millones de dólares; es la cuarta persona más rica en el país.