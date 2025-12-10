Ricardo Salinas Pliego no podrá tener el registro exclusivo de la palabra “Azteca” para su uso digital, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La petición del registro de “Azteca” fue hecho ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) por TV Azteca; sin embargo, ésta fue rechazada.

La decisión fue impugnada por la empresa de Ricardo Salinas Pliego; finalmente la SCJN resolvió rechazar el registro para el uso exclusivo, de manera definitiva.

SCJN rechaza uso exclusivo de “Azteca” a empresa de Salinas Pliego

El ministro de la SCJN, Hugo Aguilar, decidió desechar la solicitud de TV Azteca para tener el uso exclusivo de “Azteca”.

La SCJN rechazó revisar el amparo de la empresa de Ricardo Salinas Pliego al considerar que no se trata de una cuestión constitucional sino de legalidad, por lo que no cumple con los requisitos para ser analizado.

“Desecha el recurso de revisión en amparo directo no procede medio de impugnación, por lo que la presente determinación causa estado por ministerio de ley” SCJN

Con ello, se refrenda el rechazo al registro del vocablo por parte de la televisora, quien buscaba hacer uso exclusivo de la palabra “Azteca” de manera “periodística”.

El camino de Ricardo Salinas Pliego por el uso digital de “Azteca” llegó a su fin; rechazan registro

La empresa de Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca, intentó registrar ante el Indautor la palabra “Azteca” para su uso digital y periodístico; sin embargo, éste fue rechazado.

Ante el rechazo, la televisora solicitó una revisión de la sentencia, que fue ratificada por la sala especializada de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Tras la resolución, la empresa de Ricardo Salinas Pliego interpuso un amparo y alegó que esta sentencia “violaba sus derechos”.

El amparo fue resuelto de la misma manera por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien consideró que “Azteca” es un gentilicio y por ello no se pueden registrar.

Finalmente, el tema llegó a la SCJN, quien desechó el amparo, lo que reitera las sentencias anteriores.