Las víctimas del accidente del Tren Interoceánico del pasado 28 de diciembre de 2025 promovieron una audiencia de control por omisión ante la falta de información oficial sobre el caso.

A través de un comunicado, el despacho de abogados Vega McGregor Arellano señaló que “ante la falta de información oficial” también se reiteró la solicitud de acceso a la carpeta de investigación sobre el descarrilamiento.

Abogados promueven audiencia por omisiones; víctimas de Tren Interoceánico no han recibido información

Los abogados de las víctimas del accidente del Tren Interoceánico señalaron que, a solicitud de sus representados, se promovió una audiencia de control de omisión.

Esto conforme al artículo 258 de la Código Nacional de Procedimientos Penales y reiteró la solicitud de acceso a la carpeta de investigación.

Este artículo señala que:

“Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima y ofendido quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución” Artículo 258 de la Código Nacional de Procedimientos Penales

Por otra parte, el despacho de abogados señaló que se ha conocido por medios de comunicación la posible celebración de una audiencia inicial relacionada con la detención del maquinista del Tren Interurbano.

Sin embargo, las víctimas no han sido notificadas de dicho procedimiento, por lo que se procedió a la solicitud de información oficial al Centro de Justicia Penal Federal.

Cabe recordar que que las víctimas del Tren Interoceánico interpusieron una querella por lesiones culposas y otros delitos el pasado 5 de enero de 2026.

Maquinista del Tren Interurbano fue detenido; audencia se podría llevar a cabo sin víctimas

Felipe de Jesús Díaz, maquinista del Tren Interurbano, fue detenido por su probable responsabilidad en el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2025.

El maquinista podría ser sometido a la audiencia inicial sin la presencia de las víctimas.

Cabe señalar que la Fiscalía General de la República (FGR) determinara que el accidente ocurrió por exceso de velocidad.

El maquinista fue detenido el pasado lunes 26 de enero en Chiapas para posteriormente ser trasladado a instalaciones federales; se le imputan cargos por homicidio culposo y lesiones culposas en la causa penal 7/2026.