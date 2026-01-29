La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Tren Interoceánico para pasajeros no está operando ni lo hará hasta que se tenga la certeza de que funciona adecuadamente.

Desde su mañanera, resaltó que siguen en proceso las averiguaciones sobre el accidente del Tren Interoceánico y confirmó que hasta el momento hay dos detenidos.

Tren Interoceánico reiniciará operaciones cuando sea adecuado; advierte Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que el servicio para pasajeros del Tren Interoceánico no operará mientras que no se tenga un dictamen de la Agencia de Transporte Ferroviario y se determine que su operación será adecuada.

Asimismo, reiteró que se se están realizando las revisiones en las vías, tal como solicitó a la agencia, a quien le expresó que se requiere recurrir a agencias certificadoras internacionales para reforzar la seguridad de las vías y la operación.

“Siguen haciendo la revisión. Como lo dije ayer, la Agencia de Transporte Ferroviario también está haciendo su dictamen y el tren de pasajeros no va a funcionar hasta que no tengamos la certeza de que todo está operando adecuadamente” Claudia Sheinbaum

El pasado 28 de enero la presidenta señaló que tienen que ser liberadas las vías y certificadas como adecuadas para su operación.

Asimismo, se requiere de las recomendaciones pertinentes para la seguridad de las vías y los pasajeros, así como su implementación y la verificación de éstas.

Víctimas del accidente del Tren Interoceánico tendrán justicia, reitera Sheinbaum

Por otra parte, Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno está trabajando en las averiguaciones para determinar las causas así como a los responsables del accidente del Tren Interoceánico.

Asimismo, reiteró que “por supuesto” que habrá justicia para todas las víctimas; recordó que a partir del lunes 2 de febrero se iniciará con el programa de reparación integral del daño.

“Por supuesto que va a haber justicia para las víctimas…el lunes empieza el programa de reparación integral del daño” Claudia Sheinbaum

En este sentido, recordó que al momento el conductor y el supervisor del Tren Interoceánico están detenidos luego de que pruebas técnicas determinaran que el descarrilamiento ocurrió por exceso de velocidad.