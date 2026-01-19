Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aclaró que el papel de Bobby López Beltrán en la construcción del Tren Interoceánico fue de “supervisión honorífica”, ello ante una denuncia en su contra tras el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca.

“Que se investigue todo, aquí no se cubre a nadie, pero no necesitaban hacer una denuncia porque por el accidente se abre una carpeta de investigación… ahora, él jugo un papel honorífico en la revisión de los tiempos de la construcción, evidentemente la supervisión técnica de la construcción del tren estuvo a cargo de ingenieros, él más bien era una supervisión honorífica…. Si hay algún asunto técnico relacionado con la vía pues son los ingenieros que supervisaron el tren los que en todo caso tendrían una responsabilidad” Claudia Sheinbaum

Luego de que la presidenta dijo que fue una “supervisión honorífica” en la que Gonzalo Bobby López Beltrán solo revisó que se cumplieran los tiempos de construcción, señaló que los responsables de asuntos técnicos serán los ingenieros.

Claudia Sheinbaum: FGR ya investiga descarrilamiento del Tren Interoceánico

Claudia Sheinbaum dijo estar de acuerdo en que se investigue todo, no obstante, dijo que no era necesaria la denuncia debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra investigando al respecto.

Dijo que no se encubre a nadie y que se seguirá investigando lo ocurrido con el Tren Interoceánico a favor de las víctimas.

La denuncia contra Bobby López Beltrán incluye al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y sus amigos Amilcar Olán y Pedro Salazar Beltrán.

Los delitos por los que fueron denunciados ante la FGR son:

Homicidio culposo

Corrupción

Ejercicio ilícito del servicio publico

Los promoventes de dicha denuncia fueron los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN):

Héctor Saúl Téllez

Diana Estafanía Gutierrez Valtierra

Federico Doring

Van 2 denuncias por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Esta denuncia se suma a la del 5 de enero en la que abogados de las víctimas emprendieron denuncias contra constructoras y funcionarios.

Tras la denuncia, los abogados pidieron no politizar el caso, ello ante peticiones de señalar a Bobby López Beltrán.

Esa primer denuncia señala a las constructoras:

Comsa Infraestructura

Grupo constructor Diamante

Daniferrotools

Los delitos que señalan son:

Lesiones

Abuso de autoridad

Ejercicio abusivo de funciones

En ese momento, Claudia Sheinbaum también dijo que no era necesaria esa denuncia ya que hay investigaciones abiertas al respecto.