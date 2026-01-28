Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, compartió qué incluye el proceso de reparación de daño en el caso del Tren Interoceánico.

Esquema de atención inmediata, permanente y coordinada de las víctimas del accidente del Tren Interoceánico, así como de sus familias.

Asimismo, señaló que a partir del lunes 26 de enero se inició el contacto con las víctimas o sus familiares para acordar una cita para tratar el tema de la reparación integral.

Así será el proceso para la reparación integral a víctimas del accidente en el Tren Interoceánico

De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, las víctimas del Tren Interoceánico y sus familiares comenzaron a ser citados para su atención personal desde el lunes 26 de enero.

Para este proceso, señaló en funcionario, serán recibidos por un grupo interinstitucional y acompañados por:

asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

personal de la FGR

personal del mecanismo alterno de solución de Controversias de la Secretaría de Gobernación

Asimismo, resaltó que las víctimas tendrán la oportunidad de decidir si aceptan la mesa de trabajo propuesta por el gobierno, así como la reparación integral que les planteará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Cabe señalar que en estas reuniones, la aseguradora planteará también su propuesta de reparación, “que será parte integral del planteamiento de solución que se dará a cada una de las víctimas”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que el primer pago por la reparación que recibirán las víctimas será el de la aseguradora, seguido por el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Atención a víctimas del Tren Interoceánico será en sus localidades

Por otra parte, Arturo Medina señaló que las citas para 225 personas, el total de los pasajeros en el convoy el día del accidente, se están agendando vía telefónica y las reuniones presenciales se realizarán en sus comunidades, por lo que no tendrán que desplazarse a la capital del país.

Asimismo, señaló que “no habrá trámites burocráticos” para hacer la reparación integral de manera rápida y eficiente.

“La presidenta de México nos ha instruido que la atención sea lo más ágil posible, un trámite que regularmente tarda más de 6 meses, lo haremos en la brevedad posible, el lunes iniciaremos y esperamos que en pocos días cada una de las personas, acepte el proceso de la aseguradora y del proceso de reparación integral del daño” Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos

Por otra parte, señaló que el monto que se otorgará dependerá de las afectaciones que hayan sufrido; sin embargo, todos los pasajeros serán sujetos a esta reparación.