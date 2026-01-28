Claudia Sheinbaum confirmó que una persona que resultó herida en el accidente del Tren Interoceánico, continúa hospitalizada.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, señaló que se tiene contacto con 225 personas que fueron pasajeros del tren que se descarriló o sus familiares para iniciar el proceso de reparación.

A un mes del accidente del Tren Interoceánico, aún hay una víctima hospitalizada

Luego del accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre donde 14 personas murieron y más de 90 resultaron lesionadas; y más de 30 personas requirieron hospitalización.

A un mes de la tragedia, 32 personas ya fueron dadas de alta, y solo una se mantiene hospitalizada, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Todavía hay una persona que permanece en el 20 de Noviembre y las demás ya han salido del hospital” Claudia Sheinbaum

Este paciente no fue identificado por la presidenta; sin embargo, destacó que el último herido que permanece con atención médica se encuentra en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Alistan reparación integral para víctimas del Tren Interoceánico

Por otra parte, Arturo Medina señaló que ya se comenzó a citar a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico para comenzar con las reuniones en donde se discutirá la forma en la que se realizará la reparación integral del daño.

Asimismo, señaló que “no habrá trámites burocráticos” y se realizará la reparación integral de manera rápida y eficiente, como instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum

“La presidenta de México nos ha instruido que la atención sea lo más ágil posible, un trámite que regularmente tarda más de 6 meses, lo haremos en la brevedad posible, el lunes iniciaremos y esperamos que en pocos días cada una de las personas, acepte el proceso de la aseguradora y del proceso de reparación integral del daño” Arturo Medina

Por otra parte, señaló que el monto que se otorgará dependerá de las afectaciones que hayan sufrido; sin embargo, todos los pasajeros serán sujetos a esta reparación.