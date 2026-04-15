El senador Manuel Velasco afirmó que la alianza entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena se mantendrá rumbo a las elecciones 2027, pese a tensiones recientes.

“Yo veo que la alianza se va a mantener rumbo al 2027” Manuel Velasco, senador del PVEM

En entrevista, destacó que el PVEM ha aportado una fuerza electoral constante y pidió reconocer su peso político dentro de la coalición, citando casos como San Luis Potosí.

Velasco reiteró el respaldo del partido a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que el diálogo interno continuará para consolidar la unión en los próximos comicios.

“No es una ruptura, pero sí es alzar la mano. En las últimas dos elecciones el Verde ha aportado más de medio millón de votos a la coalición Morena-Verde-PT” Manuel Velasco, senador del PVEM

Alianza entre PVEM-Morena es fuerte señala Manuel Velasco pese a tensiones

El senador Velasco reiteró que el PVEM mantiene su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a pesar de diferencias internas con Morena.

También insistió en que la coalición PVEM-Morena ha dado resultados electorales contundentes, especialmente en los comicios de 2024.

“La alianza es fuerte y ha dado resultados. Se ganó con contundencia la elección presidencial con la votación más alta” Manuel Velasco, senador del PVEM

Velasco añadió que, gracias a esta unión, se han obtenido múltiples posiciones en el ámbito legislativo, así como gubernaturas y alcaldías en distintas regiones del país.

Aunque defendió la solidez de la alianza, Velasco reconoció que existen entidades donde los resultados deben analizarse de manera particular.

“Como toda alianza, hay lugares donde se tiene que analizar distinto, pero las pláticas han sido positivas” Manuel Velasco, senador del PVEM

En ese sentido, reiteró que el diálogo entre partidos continúa y se perfila para consolidar la coalición rumbo a las elecciones 2027.

Estados donde el PVEM tiene mayor fuerza electoral, según Manuel Velasco

El senador detalló que el PVEM ha ganado presencia y votos en varias entidades del país, incluso por encima de Morena en algunos casos:

Chiapas

Nayarit

Colima

Nuevo León

Estado de México

Ciudad de México

PVEM aún sin candidato definido en San Luis Potosí

Respecto a las elecciones en San Luis Potosí, Velasco señaló que el PVEM aún no define candidatura. Sin embargo, reconoció el perfil de Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, del mismo partido.

El senador indicó que, aunque existen otros perfiles competitivos dentro del partido, será clave la decisión de González Silva sobre participar o no en la contienda.