Ricardo Monreal señaló que es una “mala noticia” que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rompa con Morena y cuestionó que el partido tenga la misma fuerza sin la coalición.
El PVEM ha mostrado su interés en que Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, sea su candidata para dirigir esta entidad federativa, argumentando que tiene un fuerte apoyo.
Morena ha dicho que la norma contra el nepotismo debe ser respetada por los candidatos de otros partidos si se va en coalición, razón por la que el PVEM podría ir solo en San Luis Potosí.
Monreal afirma que PVEM no debe confiarse en San Luis Potosí tras ruptura con Morena
Ante los medios, Ricardo Monreal dijo que la ruptura de PVEM con Morena en San Luis Potosí afecta a la coalición; sin embargo, advirtió al Verde que no debe confiarse.
Ricardo Monreal cuestionó si, aunque PVEM tiene alta presencia en San Luis Potosí, el partido tiene la suficiente fuerza y aptitudes para ganar las elecciones 2027 sin Morena.
“El Verde no debe de confiarse porque Morena es fuerte en todo el territorio nacional”.Ricardo Monreal, diputado de Morena
Sobre si ya existe una lista de candidatos para las próximas elecciones de 2027, Ricardo Monreal reiteró que será el consejo de Morena quien decida esto; hasta el momento desconoce los perfiles.