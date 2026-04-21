El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Senadores, Manuel Velasco dio su respaldo para las encuestas de Morena para candidatos a miras de las elecciones del 2027.

Así como ante los dichos de la ruptura entre PVEM y Morena, Manuel Velasco se dijo positivo en seguir la alianza, pues se estará reuniendo esta tarde de martes 21 de abril con Citlalli Hernández.

Manuel Velasco desea que PVEM participe en las encuestas de Morena

Durante entrevista con los medios, desde la Cámara de Senadores, el también coordinador del PVEM, Manuel Velasco respaldo las encuestas en Morena para los candidatos en las elecciones de 2027.

Por lo que Manuel Velasco dejó en claro que lo que desean como militantes del PVEM es poder participar en las encuestas de Morena para la elección de candidatos de la coalición.

Así como de ganar alguna candidatura, se le permita a los militantes del PVEM ser los representantes de la coalición con Morena en las próximas elecciones.

“No estamos pidiendo una posición en específico, lo que queremos es que se le permita a los compañeros participar en las encuestas, si gana la encuesta encabezar candidatura de la coalición”. Manuel Velasco, senador y coordinador del PVEM

🟢Citlalli Hernández “es una mujer que privilegia los acuerdos, consensos por encima de diferencias”, dice Manuel Velasco.



El coordinador en el Senado del PVEM anuncia que se reunirán con ella y que están dispuestos a sujetarse a las encuestas de Morena. pic.twitter.com/vpieckVNDK — Azucena Uresti (@azucenau) April 21, 2026

Manuel Velasco se reunirá con Citlalli Hernández para definir alianza

Ante la coalición de PVEM y Morena, el legislador Manuel Velasco precisó que se reunirá con Citlalli Hernández para definir la alianza en las elecciones de 2027.

Por lo que Manuel Velasco se dijo dispuesto a conciliar acuerdos con Morena, además de ver a la nueva encargada de la alianza, Citlalli Hernández como la persona adecuada para lograrlo.