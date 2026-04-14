Ruth González Silva, senadora y figura clave del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), confirmó que el partido competirá en solitario en las elecciones 2027, respaldando lo dicho por su dirigente nacional, Karen Castrejón Trujillo.

González aseguró que el PVEM cuenta con perfiles competitivos, tanto hombres como mujeres, listos para ganar sin alianzas, y adelantó que buscarán nuevamente la candidatura en San Luis Potosí.

Aunque no descarta aspirar a la gubernatura, Ruth González Silva señaló que revelará su decisión “cuando sean los tiempos”, mientras continúa con su labor legislativa en la Cámara de Senadores.

El PVEM irá solo en las elecciones 2027

Al termino de un evento público, Ruth González retomó las palabras de Castrejón, asegura que PVEM cuenta con perfiles, tanto de hombres como mujeres, altamente competitivos y listos para ganar por sí solos.

Así como deja claro que el partido nuevamente irá por la candidatura de San Luis Potosí, estado donde dicen ser muy fuertes por sus resultados.

Sus declaraciones inevitablemente hacen ruido por la alianza política a nivel nacional que actualmente el PVEM tiene con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT).

No obstante, este quiebre no sorprende puesto que se ha hecho visible previo al fracaso del Plan A.

El mes pasado, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró el rompimiento con el PVEM en caso de que la senadora se postulara.

Esto aún cuando la prohibición de nepotismo electoral establecida en la Constitución, aplicará a partir del 2030.

¿Ruth González se postulará para la gubernatura de San Luis Potosí?

La Senadora Ruth González, de 39 años de edad, dice desconocer si lanzará su candidatura por la gubernatura de San Luis Potosí.

“Yo no he decidido si voy a ir o no ir” Ruth González. Senadora

La propia asegura que lo revelará “cuando sean los tiempos“ ya que por el momento se encuentra enfocada en el trabajo legislativo.

Por lo que actualmente le tiene sin cuidado el tema del nepotismo ya que su prioridad es presentar más iniciativas a beneficio, no solo de la gente de San Luis Potosí, sino de todo México.

Y es que sus resultados ayudarán a determinar su candidatura en las elecciones de 2027, aspiración que no oculta.

“Cuando sean los tiempos, noviembre o diciembre, cuando el partido abra estos espacios me veré como representante del mismo instituto político si la condiciones se prestan, si la gente lo decide y en su momento tomaré la decisión” Ruth González. Senadora

Ruth González en la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx perfila a las figuras con mayor respaldo ciudadano rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí.

Ruth Miriam González Silva lidera en el PVEM con 23.0%, mientras que en la oposición Enrique Galindo Ceballos (PAN) encabeza con 19.3%.

En Morena, Rosa Icela Rodríguez Velázquez aparece con 14.9%. Sin embargo, el estudio refleja un alto nivel de indecisión y rechazo hacia los perfiles actuales.