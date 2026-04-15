Luis Armando Melgar negó que su partido sea una extensión de Morena y aclaró que la alianza es únicamente legislativa, lo que les permite mantener independencia en la definición de candidaturas rumbo a 2027.

“Tenemos una alianza legislativa, pero no confundamos la alianza legislativa con una alianza electoral”. Luis Armando Melgar, senador del PVEM

Tras las declaraciones de la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, sobre una presunta ruptura en San Luis Potosí, Melgar defendió la autonomía del Verde y recordó que han votado distinto cuando lo consideran necesario.

En ese sentido señaló que competirán en solitario en algunos estados, sin que ello implique romper la coalición PVEM-Morena.

Luis Armando Melgar pide no confundir la alianza del PVEM con ser una extensión de Morena

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar afirmó para medios de comunicación que son aliados de Morena, sin embargo, no están sometidos ni son una extensión del partido.

Tal como declaró Luis Armando Melgar, se debe separar que son aliados legislativos no electorales, por lo que pueden decidir a sus candidatos de manera independiente.

Como ejemplo, el senador del PVEM mencionó que el partido se ha separado de Morena cuando es necesario, ya que tienen independencia, voz y voto, como se vio con la reforma electoral.

#LoÚltimo 🟢 “Somos aliados, no una extensión de Morena, no somos sometidos”



El senador Luis Armando Melgar afirmó que el Partido Verde es aliado, pero no está sometido ni es una extensión de Morena.



Advirtió que no debe confundirse la alianza legislativa con una electoral… pic.twitter.com/1VNldLHUfP — xevt - xhvt (@xevtfm) April 15, 2026

Por lo mismo, afirmó que los integrantes del PVEM que han manifestado su intención de ser candidatos es en respeto a su autonomía, pese a declaraciones de Morena.

Ya que Luis Armando Melgar sentenció que debe ser un ganar-ganar y no sometimiento, por lo cual, así como Morena no les regala nada, el PVEM tampoco lo hará.

PVEM descarta ruptura con Morena por elecciones 2027, pero sí serán competidores

Luis Armando Melgar señaló que el PVEM irá en solitario en los estados en los que tenga la fuerza suficiente para ello, derivado del trabajo que han hecho en territorio.

A este posicionamiento se sumó el también senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez, quien afirmó que serán competidores con Morena en donde deben serlo, sin que sea una ruptura.

Esto con respecto a la presunta candidatura de Ruth González Silva, quien se ha ganado su derecho a ser candidata por su mérito, tal como afirmó Jorge Carlos Ramírez.

Por lo que agregó, sería una injusticia negarle la oportunidad por designaciones de Morena, ya que el senador argumentó, no sería nepotismo si ganara las elecciones 2027 en San Luis Potosí.