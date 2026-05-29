Ricardo Monreal señaló que el lunes 1 de junio de 2026 podría realizarse la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que establece la intervención extranjera como causal de anulación de elecciones.

“Estará esta mayoría de legislaturas, en uno o dos días para que el lunes próximo se pueda hacer la declaratoria de constitucionalidad en la Comisión Permanente” Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados explicó que la mayoría de los congresos estatales habrán dado su aval durante el fin de semana, lo que permitirá a la Comisión Permanente publicar y poner en vigor la modificación de 10 artículos constitucionales, paso previo a legislar normas secundarias.

“Un asunto de vital importancia que es el establecer una causal de nulidad para el caso de intervención extranjera de otros países o agentes externos. Esta norma constitucional, una vez que pase todo este trámite será vigente” Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados

La fecha clave para declarar constitucional la anulación de elecciones por intervención extranjera

Ricardo Monreal compartió que la mayoría de las legislaturas estatales habrán dado su aval a la reforma para anular elecciones por intervención extranjera durante el fin de semana.

Con ello, el próximo lunes 1 de junio se podría hacer la declaratoria de constitucionalidad en la Comisión Permanente.

El diputado por Morena recordó que ya concluyó el periodo de sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que corresponde a la Comisión Permanente hacer la declaratoria.

Con la declaratoria de constitucionalidad, se podrá publicar, promulgar e iniciar la vigencia de la reforma constitucional que consistió en la modificación de 10 artículos.

Uno de ellos se trata de un “asunto de vital importancia”, el establecimiento de una nueva causal de anulación de elecciones, la intervención extranjera.

Por otra parte, Ricardo Monreal señaló que una vez que esta reforma se encuentre vigente, el Congreso procederá con la norma secundaria en caso de interferencia, injerencia o intervención extranjera.

De acuerdo con el diputado de Morena, esto podría ocurrir en el próximo periodo ordinario, en septiembre de 2026 o incluso podría establecerse un periodo extraordinario más.