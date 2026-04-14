Manuel Velasco rechazó que exista una ruptura del Partido Verde con Morena tras anunciarse que el Verde competirá solo en las elecciones 2027.

“El verde tiene el doble de votos de los que tiene Morena en San Luis Potosí” Manuel Velasco, coordinador de senadores del Partido Verde Ecologista de México

El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) defendió la independencia del partido y destacó su peso político en San Luis Potosí, donde asegura que han aportado más de medio millón de votos a la coalición.

Además, el senador de 46 años expresó abiertamente su respaldo a la senadora Ruth González, a quien considera la mejor posicionada para suceder a Ricardo Gallardo en la gubernatura.

Velasco defiende independencia del Parido Verde y su rol en coalición

Manuel Velasco defiende la independencia del PVEM, pero sobre todo la aceptación y el peso político que éste tiene en San Luis Potosí.

“No es ni ruptura ni distancia, pero si es importante alzar la mano. Es importante que Morena apoye al verde en San Luis Potosí como el Verde apoye a Morena en otros estados que no sea San Luis Potosí” Manuel Velasco, coordinador de senadores del Partido Verde Ecologista de México

De acuerdo con el coordinador de los senadores del partido, en las últimas elecciones éste ha aportado más de medio millón de votos a la causa de coalición (Morena, PVEM y PT), por lo que es vital reconocer su poder en el estado.

No obstante, es esencial recibir respeto y apoyo de sus aliados tanto en San Luis Potosí como en otros estados.

🟢 Velasco niega ruptura del Verde con Morena, pero "sí es alzar la mano" en San Luis Potosí



El senador del @partidoverdemex, @VelascoM_ dijo que no habrá ruptura con los moreistas, pero afirmó que el partido más fuerte en ese estado es el Verde por lo que pidió a Morena que los… pic.twitter.com/SNogZjrFSc — Político MX (@politicomx) April 14, 2026

Manuel Velasco apoya abiertamente la candidatura de Ruth González

Aunque Ruth González, senadora y esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, asegura no haber decidido si competirá por la gubernatura del estado, no es un secreto que ésta cuenta con el visto bueno y apoyo de Manuel Velasco.

El senador Manuel Velasco ha expresado su apoyo debido a que la considera la mejor posicionada en las encuestas internas del PVEM para suceder a Ricardo Gallardo, de 45 años de edad.

Ruth González Silva y Manuel Velasco (Graciela López / Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

En sus palabras, tiene una ventaja de más de 20 puntos en las encuestas así como a lo largo de su gestión ha aportado medio millón de votos.

Con estos datos en mente, ha dejado claro que apoyará a Ruth González, de 39 años de edad, en su candidatura aún cuando Morena les dé la espalda.

Sus declaraciones aumentan las probabilidades de la participación de la senadora en las elecciones del 2027.

Ruth González en la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx perfila a las figuras con mayor respaldo ciudadano rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí.

Ruth Miriam González Silva lidera en el PVEM con 23.0%, mientras que en la oposición Enrique Galindo Ceballos (PAN) encabeza con 19.3%.

En Morena, Rosa Icela Rodríguez Velázquez aparece con 14.9%. Sin embargo, el estudio refleja un alto nivel de indecisión y rechazo hacia los perfiles actuales.