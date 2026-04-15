El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) adelantó que competirá en solitario en las elecciones de 2027 en la Ciudad de México (CDMX), descartando una coalición con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La decisión replica el escenario planteado en San Luis Potosí, donde el partido también optará por contender sin alianzas, lo que marca una posible fractura electoral dentro del bloque de la llamada Cuarta Transformación.

Este panorama se da en la antesala de los próximos comicios y en medio de tensiones políticas derivadas de recientes propuestas y la aprobación de nuevas leyes relacionadas con el plan B de la reforma electoral.

PVEM competirá sin alianzas en CDMX rumbo a 2027

Jesús Sesma Suárez, dirigente del PVEM en la CDMX, confirmó que el partido irá solo en las elecciones de 2027, lo que implicará romper la alianza con Morena en la capital.

El líder local aseguró que el instituto político cuenta con la fuerza suficiente para competir de manera independiente, no solo en la Ciudad de México, sino también en otras entidades del país.

En ese contexto, recordó que la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, anunció recientemente que en San Luis Potosí el partido también contenderá sin coaliciones, al considerar que existe respaldo ciudadano para buscar la gubernatura y otros cargos.

Tensiones políticas y polémica en San Luis Potosí en PVEM

La decisión del PVEM ocurre en medio de la polémica por la postura de Morena contra el nepotismo, así como por las aspiraciones políticas de Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, militante del Partido Verde.

Estos factores han incrementado las tensiones entre aliados políticos, lo que podría impactar la configuración de alianzas rumbo a 2027.

PVEM niega acercamiento con Morena en CDMX

Por otra parte, Jesús Sesma reiteró que actualmente no existe un acercamiento con Morena en la Ciudad de México, lo que reduce la posibilidad de una coalición electoral en la capital.

Aunque reconoció que hay coincidencias y colaboración en otros ámbitos, como el legislativo y el gobierno federal, subrayó que en la CDMX no hay condiciones para una alianza electoral.