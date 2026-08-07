El examen de control de la UNAM busca garantizar el ingreso para los aspirantes que estudiaron ante indicios de trampa, afirma el abogado Hugo Concha Cantú.

Al respecto, el abogado general de la UNAM destacó que el examen de control es una medida de verificación ante la emergencia.

De momento, la UNAM no ha señalado como un fracaso la implementación de la tecnología, ya que siguen las averiguaciones; sin embargo, sí han detectado posibles trampas.

UNAM defiende examen de control: garantizará el ingreso de quienes no hicieron trampa

En entrevista con Pamela Cerdeira, el abogado general de la UNAM defendió la medida de aplicar un examen de control para quienes ingresaron por esfuerzo y no de otra forma.

Explicó que si bien van a esperar al examen de control como medida de puntajes, la UNAM busca detectar con precisión a quienes habrían hecho trampa.

UNAM defiende examen de control: garantizará el ingreso de quienes no hicieron trampa (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Aclaró que este examen de control no es una segunda prueba, ya que se considerará el puntaje del primero, así como un número considerable de quienes se quedaron cerca.

El abogado de la UNAM también reveló que quienes han sido identificados, ya presentaron un segundo examen de manera temporal con puntajes distintos; en otros casos, ya no se presentaron.

Resaltó que la UNAM está buscando a los expertos mediante las auditorías, además del cómo se puede avanzar con la tecnología sin olvidar los valores éticos.

UNAM tiene detectados indicios de trampa en examen de ingreso

Durante la entrevista para MVS Noticias, el abogado de la UNAM también habló de las diversas anomalías vistas en el examen de ingreso; es decir, indicios de trampa.

Al respecto, explicó que la UNAM tiene identificada la venta de las preguntas, ya sea mediante el examen prueba de su banco de datos o la posible filtración, como se ha señalado.

Además, habría identificado una organización que hizo negocio con la realización del examen de parte de externos, por las cuales ya interpusieron denuncias penales.

Sobre cómo realizaron el examen en este último caso, la UNAM detectó direcciones IP iguales, así como videograbaciones de los aspirantes con la mirada fija a la cámara.