Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmó que se investigan posibles trampas en el examen de ingreso al SUAyED 2025.

Ante medios de comunicación, Leonardo Lomelí afirmó que la Comisión Técnica detectó irregularidades que se habrían presentado en el examen al Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) 2025.

UNAM reconoce que se detectaron trampas en el examen del SUAyED 2025; alumnos no serían expulsados

Tras detectarse el uso de trampas en el examen de admisión a la UNAM en 2026, la Comisión Técnica habría iniciado un nuevo expediente por el examen del SUAyED 2025.

Según indicó Leonardo Lomelí, algunas carreras habrían presentado un alto índice de anomalías durante la aplicación del examen.

Es decir, se detectaron casos de alumnos que sí fueron aceptados en la UNAM y habrían utilizado algún tipo de trampa para obtener un resultado favorable.

Leonardo Lomelí Vanegas en su primer mensaje como rector de la UNAM (Captada de video)

Por tanto, Leonardo Lomelí reconoció que existen casos de alumnos que actualmente estarían cursando alguna licenciatura en SUAyED gracias a un examen que se resolvió fuera del reglamento.

El rector de la UNAM cuestionó que tras dicho examen, la resolución fue que todo transcurrió con normalidad, lo que alimentó la decisión para que la admisión en 2026 se realizara por internet.

Sin embargo, señaló que sí se reconocieron trampas, mismas de las que no se dio aviso oportunamente para evitar una situación como la ocurrida en 2026.

Lomelí descartó que los alumnos SUAyED que hicieron trampa en 2025 sean expulsados, toda vez que señaló sería difícil analizar ahora caso por caso una vez que ya han completado su proceso de inscripción a la UNAM.