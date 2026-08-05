La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló cuándo y dónde será el examen de control para sus más de 58 mil aspirantes. Las fechas son del 12 al 19 de agosto.

Tal como había adelantado Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, la fecha del examen de control de la UNAM será previo al 31 de agosto, fecha del ingreso de su primer año a nivel licenciatura.

Fechas del examen de control de la UNAM: cuándo será por estado

Mediante un comunicado en sus redes oficiales, la UNAM dio a conocer la fecha del examen de control; en este caso, se realizará del 12 al 19 de agosto:

León, Guanajuato (12 y 13 de agosto)

Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto)

Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto)

Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto)

Asimismo, será a partir del viernes 7 de agosto que los aspirantes de la UNAM podrán ingresar para revisar la fecha y horario del examen de control, así como documentación requerida.

Ya hay fecha: la UNAM revela cuándo y dónde será el examen de control (Captura de pantalla)

La fecha fue acordada de parte del Comisión Técnica de Expertas y Expertos para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

Asimismo, una vez concluya el examen de control de la UNAM y como instruyó el rector al secretario general, Javier de la Fuente, será que se den a conocer los aspirantes seleccionados.

Y en conjunto con el Colegio de Directoras y Directores, se coordinarán las acciones para las inscripciones de primer ingreso.

Los aspirantes que quieran presentar el examen de control de la UNAM, conocerán la sede exacta en el portal “Tu Sitio” en el micrositio del Concurso de Selección.

En caso de requerir ayuda o aclaraciones, los aspirantes podrán ingresar a la siguiente dirección: https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx.