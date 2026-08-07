La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer las sedes y fechas para la aplicación del examen de control presencial, dirigido a las personas aspirantes que buscan ingresar a una licenciatura.

A través de un comunicado, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) informó que desde este viernes 7 de agosto se encuentra habilitado el sistema para que los aspirantes consulten los detalles de su cita.

De acuerdo con la información, habrá cuatro sedes para el examen de control de la UNAM; estas son:

León, Guanajuato el 12 y 13 de agosto: Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias

Oaxaca, Oaxaca el 13 de agosto: Hotel San Felipe, localizado en Av. Jalisco No. 15, San Felipe del Agua

Tijuana, Baja California el 16 de agosto: Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, ubicado en Esperanza No. 4750, colonia Soler

Ciudad de México el 17,18 y 19 de agosto: Palacio de los Deportes, ubicado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco

Examen de control UNAM: sedes y fechas de aplicación presencial (Michelle Rojas/SDPnoticias)

UNAM anuncia sedes y fechas para aplicación del examen de control presencial

A través de un comunicado, la UNAM informó que 58 mil 783 aspirantes fueron registrados para presentar el examen de control presencial. El total de aspirantes serán distribuidos en las cuatros sedes de la siguiente andrea:

53 mil 568 aspirantes en CDMX

2 mil 777 aspirantes en León

1 mil 920 aspirantes en Oaxaca

518 aspirantes en Tijuana

Cada uno de los aspirantes deberá entregar a “TU SITIO” para verificar de manera particular el día, horario y sede que le fueron asignados para presentar el examen de control.

En este micrositio, la UNAM especificará al aspirante, además de la fecha y sede, el horario en el que presentará el examen de control presencial y la documentación que deberá llevar, así como un croquis de cómo llegar.

Cabe mencionar que algunos aspirantes han reportado que, en lugar de recibir fecha y sede para la aplicación del examen de control presencial, les han notificado que no cumple con los requisitos para presentarse.