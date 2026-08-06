Ricardo Monreal hizo un llamado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a retomar la normalidad tras las irregularidades ocurridas durante el examen de ingreso 2026.

El diputado morenista también expresó su deseo de que la institución de educación superior escuche a los jóvenes y se logre una solución que satisfaga a todos los aspirantes.

“Deseo que el próximo lunes o los próximos días se retome la normalidad en nuestra casa de estudios. Deseo que los jóvenes sean escuchados y haya solución para unos y para otros”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Además, Monreal expresó su confianza en que haya diálogo en la UNAM, reconocida como una de las más importantes de América Latina por la calidad de su enseñanza.

Estamos listos para comenzar el semestre en la División de Estudios de Posgrado de la @UNAM_MX.

La excelencia educativa de nuestra universidad es fruto de una tradición académica exigente y de una comunidad que sabe escuchar y formar a sus estudiantes.

¡Buen miércoles! pic.twitter.com/xjVHv7zgTd — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 5, 2026

Ricardo Monreal pide normalidad tras desajuste en calendario escolar de la UNAM

En su mensaje, el diputado Ricardo Monreal destacó que no es de extrañar la alta demanda de la UNAM, ya que su inscripción es gratuita y tiene a los mejores catedráticos y catedráticas.

“Es la escuela más demandada en espacios y tiene su razón de ser así, porque es la mejor institución de América”. Ricardo Monreal

El llamado de Ricardo Monreal ocurre luego de que la UNAM informara que habrá dos fechas diferentes de ingreso; 31 de agosto para nuevo ingreso y el 17 de agosto para los que ya realizan estudios de licenciatura.

El inicio de clases en la UNAM tendrá dos fechas diferentes, ya que quienes aún están en proceso de selección presentarán de forma presencial el examen de control los días 12 al 19 de agosto de 2026.

La situación ha generado críticas hacia los procesos de admisión de la UNAM y numerosas quejas de los aspirantes, además de un claro desajuste en el calendario escolar.