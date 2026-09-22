Huracán Polo alcanza categoría 2 y se intensifica en el Pacífico mexicano

El huracán Polo se convirtió a categoría 2 durante la noche de este lunes 21 de septiembre y continúa intensificándose sobre aguas del Pacífico mexicano.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en reporte de las 21:00 horas, el centro del huracán Polo se ubica 310 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 495 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
Huracán Polo continúa su avance en el Pacífico como categoría 2; provocará lluvias en estos estados
El Servicio Meteorológico Nacional, a cargo de Conagua, confirmó que el huracán Polo alcanzó la categoría 2 y continúa su peligroso avance en el Pacífico mexicano.
Autoridades señalaron que se desplaza en dirección hacia el este-sureste, a una velocidad de 7 kilómetros por hora (km/h).
El huracán Polo registra vientos sostenidos de 175 km/h, acompañados por rachas que pueden alcanzar hasta los 215 km/h.
El SMN alertó que la amplia circulación del huracán Polo podría causar lluvias intensas en los siguientes estados.
Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Oaxaca (costa y sur)
- Guerrero (costa y sur)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Michoacán (costa y sur)
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Jalisco (oeste y sur)
- Colima
Se espera que el paso del huracán Polo por el Pacífico mexicano provoque olas de entre 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, así como de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Oaxaca.
Autoridades señalaron que actualmente la zona de vigilancia por los fuertes vientos y lluvias se mantiene desde Tecpan de Galeana, en Guerrero, hasta costas de Manzanillo, Colima.
Se prevé que el huracán Polo alcance la categoría 4, por lo que instan a la población de los estados costeros mantenerse alerta por cualquier situación.