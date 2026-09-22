El huracán Polo se convirtió a categoría 2 durante la noche de este lunes 21 de septiembre y continúa intensificándose sobre aguas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en reporte de las 21:00 horas, el centro del huracán Polo se ubica 310 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 495 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Huracán Polo alcanza categoría 2 y se intensifica en el Pacífico mexicano (SMN)

Huracán Polo continúa su avance en el Pacífico como categoría 2; provocará lluvias en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional, a cargo de Conagua, confirmó que el huracán Polo alcanzó la categoría 2 y continúa su peligroso avance en el Pacífico mexicano.

Autoridades señalaron que se desplaza en dirección hacia el este-sureste, a una velocidad de 7 kilómetros por hora (km/h).

El huracán Polo registra vientos sostenidos de 175 km/h, acompañados por rachas que pueden alcanzar hasta los 215 km/h.

🌀 #Polo se intensificó a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.



Su centro se localiza a 310 km al suroeste de Zihuatanejo, Gro., y a 495 km al sur-sureste de Manzanillo, Col.



🌧️ Mantente atento a los avisos oficiales del #SMN y sigue las recomendaciones de Protección… pic.twitter.com/Wrmk18melb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026

El SMN alertó que la amplia circulación del huracán Polo podría causar lluvias intensas en los siguientes estados.

Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm):

Oaxaca (costa y sur)

Guerrero (costa y sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Michoacán (costa y sur)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Jalisco (oeste y sur)

Colima

Se espera que el paso del huracán Polo por el Pacífico mexicano provoque olas de entre 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, así como de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Oaxaca.

Autoridades señalaron que actualmente la zona de vigilancia por los fuertes vientos y lluvias se mantiene desde Tecpan de Galeana, en Guerrero, hasta costas de Manzanillo, Colima.

Se prevé que el huracán Polo alcance la categoría 4, por lo que instan a la población de los estados costeros mantenerse alerta por cualquier situación.