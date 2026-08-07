La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este viernes 7 de agosto dará a conocer la fecha, sede y horario del examen de control presencial que deberán repetir 58 mil aspirantes.

La medida de aplicar el examen de control fue tomada tras detectar anomalías en el examen en línea, por lo que la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) pidió a los estudiantes ingresar al portal oficial para consultar los detalles.

El examen de control de la UNAM se aplicará entre el 12 y 19 de agosto de 2026 en León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México.

La UNAM dará hoy la fecha, sede y horario para el examen de control

Tras la decisión de la rectoría de la UNAM sobre realizar un examen de control debido a las anomalías que detectaron en el examen en línea, será hoy cuando aspirantes sepan la fecha, sede y el horario en que lo realizarán.

Con un comunicado, la UNAM y la DGAE informaron que por la tarde de hoy los aspirantes deberán ingresar a www.dgae.unam.mx//Licenciatura2026/licenciatura2026.html en el apartado Tu Sitio, para conocer el día, horario y sede para el examen de control.

Asimismo, la UNAM brinda un correo electrónico si existen dudas sobre esto; concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx

Comunicado de la UNAM sobre el examen de control. (@UNAM_MX)

Los reportes señalan que este examen de control será realizado en cuatro distintas ciudades:

León

Oaxaca

Tijuana

Ciudad de México

Asimismo, el examen de control de la UNAM será realizado entre el 12 y 19 de agosto.

Tras la decisión de aplicar el examen de control, se informó que son 58 mil los aspirantes a la UNAM que repetirán su examen de admisión, no por haber hecho trampa, sino para “confirmar” que sí obtuvieron ese lugar en la licenciatura.

Por otra parte, debido a la aplicación del examen de control, se comenzaba a apuntar que cambiaría el inicio del ciclo escolar de la UNAM, pero la universidad ya lo aclaró.