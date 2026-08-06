El secretario Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Tomás Rubio, dio a conocer que la institución va a absorber el costo del examen de control.

Así lo aseguró el funcionario de la institución educativa al señalar que los aspirantes que participen en la nueva prueba de admisión a licenciatura, no pagarán nada por realizarla.

“No se cobrará nuevamente a ningún aspirante” Tomás Rubio. Secretario Administrativo de la UNAM

Pese a que confirmó que la UNAM será quien absorba el costo del examen de control, Tomás Rubio descartó que el gasto vaya a generar alguna afectación para otra área de la universidad.

Examen de control de la UNAM (Michelle Rojas)

Aspirantes a la UNAM no pagarán nada por presentar examen de control

Ante las fallas detectadas en la aplicación de su examen de admisión en línea, la UNAM ya dio a conocer las fechas en las que se aplicará el examen de control para los aspirantes a licenciatura.

Tras ello, el secretario Administrativo de la institución educativa,Tomás Rubio, garantizó que los aspirantes no van a pagar nada por presentar el examen de control.

En conferencia de prensa, el funcionario de la UNAM resaltó que no se va a cobrar a los aspirantes, debido a que será la misma Universidad la que absorba el costo de la prueba presencial.

“El presupuesto de la universidad que tan cuidadosamente propone el Ejecutivo federal (…) está para las funciones sustantivas de esta universidad y de quienes integran esta universidad” Tomás Rubio. Secretario Administrativo de la UNAM

Tras resaltar que la información completa de los gastos se emitirá una vez que concluya su ejercicio, refirió que la universidad tiene el presupuesto necesario para aplicar el examen de control.

UNAM descarta afectación presupuestal por costo del examen de control

Al informar que la UNAM absorberá el costo del examen de control y los aspirantes que lo presenten no pagarán nada, Tomás Rubio garantizó que el gasto no provocará afectaciones presupuestales.

Cuestionado sobre el punto, el secretario Administrativo explicó que el examen es parte del proceso de selección y corresponde a quienes aún no son integrantes de la comunidad universitaria.

Examen de control de la UNAM (Michelle Rojas)

En ese sentido, apuntó que para realizar procedimientos se cuenta con una partida de recursos especifica que se genera por medio de ingresos extraordinarios que genera la misma UNAM.

Por eso, el funcionario garantizó que pese a tratarse de un gasto que no se tenía contemplado, el examen de control no va a provocar ninguna afectación a alguna otra área de la UNAM.