Ricardo Salinas Pliego no descarta la posibilidad de postularse como candidato presidencial en 2030.

Aunque ha dejado claro que no desea afiliarse a un partido político, Ricardo Salinas Pliego cree que si “no queda otra alternativa”, lo hará.

En entrevista con Financial Times, Ricardo Salinas Pliego dejó entrever que no está tan lejos la posibilidad de postularse como candidato presidencial en 2030.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca (Mireya Novo)

Ricardo Salinas Pliego ha empezado a “coquetear” abiertamente con competir durante los próximos comicios.

De manera contundente, Ricardo Salinas Pliego aseguró que “si no hay alternativa para mí, lo haré”.

Ricardo Salinas Pliego destacó que su línea principal es trazar una política alternativa, alejándose radicalmente del modelo actual.

Puntualizó que su motivación no es económica, sino el deseo de mejorar las condiciones del país.

A través de sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego ha destacado que su política apoyará valores como la libertad y la propiedad privada.

Ricardo Salinas Pliego deja en claro que no desea aliarse a ningún partido político

No es la primera vez que se habla sobre una posible candidatura de Ricardo Salinas Pliego para las elecciones presidenciales del 2030.

Y es que en varias encuestas, Ricardo Salinas Pliego se ha colocado como la figura más fuerte de la oposición:

En encuesta de México Elige el 65% de los votantes favorecería a un líder empresarial en 2030, siendo Salinas el más popular con un 57% de apoyo.

En encuesta de GobernArte Ricardo Salinas Pliego encabezó las preferencias para ser el candidato del PAN con un 29.1%.

Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego ha dejado en claro que no desea afiliarse a ningún partido político.

Señaló que al vincularlo a un partido político solo se busca hacerle “juego al oficialismo” y meterlo en la misma bolsa que los políticos de antes.