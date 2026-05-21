Claudia Sheinbaum criticó con ironía las ideas de Ricardo Salinas Pliego sobre los apoyos sociales.

La crítica a las propuestas del empresario terminaron ‘salpicando’ a Sergio Sarmiento, periodista que es beneficiario del apoyo para adultos mayores.

De acuerdo con la presidenta, las cúpulas de quienes tuvieron el poder están en medio de una ofensiva contra el movimiento de transformación.

Asimismo, resaltó que posturas como la de Ricardo Salinas Pliego solo muestran que algunos adversarios de su gobierno son “hipócritas”.

Sheinbaum critica postura de Salinas Pliego sobre programas de Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó con ironía la postura de Ricardo Salinas Pliego, quien propuso que los beneficiarios de programas de Bienestar no tengan derecho a votar.

“Salinas Pliego que recientemente dijo que no votaran los que tienen programas de Bienestar, que él propone que voten todos menos los que tienen programas de Bienestar” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con el empresario, “quien reciba un apoyo económico no el dinero de los mexicano, no debe poder votar”, pues considera que es una forma de utilizar estos programas para “comprar elecciones”.

La propuesta de Ricardo Salinas Pliego señala que estos apoyos se pueden usar para “extorsionar a los más necesitados” a cambio del sufragio, por lo que no deberían votar.

Crítica a Salinas Pliego salpica a Sergio Sarmiento

La crítica de Claudia Sheinbaum a la propuesta de Ricardo Salinas Pliego terminó por salpicar al periodista Sergio Sarmiento, de 72 años de edad.

Esto ya que el comunicador, quien es crítico del gobierno de la presidenta, no podría votar según la propuesta del empresario, ya que recibe la pensión del Bienestar para adultos mayores.