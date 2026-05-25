El Partido Acción Nacional (PAN) teme que Maru Campos termine retenida tras comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con Roberto Gil Zuarth, existen algunas irregularidades en la citación y resaltó que se le señaló que debe comparecer con abogado defensor pese a que se le reconoce el fuero constitucional.

Maru Campos fue citada para comparecer el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas en la delegación de la FGR en Ciudad Juárez.

Temen retención ilegal de Maru Campos en comparecencia ante FGR

De acuerdo con Roberto Gil, la citación de la FGR no aclara el tema por el que se le solicita comparecer “en calidad de testigo”, lo que genera la duda sobre una posible intención de retener a Maru Campos.

Asimismo, resaltó que el citatorio de la FGR “tiene una clarísima intención de generar una trampa” para hacerla ir como testigo pero poder considerarla una inculpada.

“Te citan en calidad de testigo en una carpeta que nadie conoce, por lo menos no lo conoce nadie fuera del Ministerio Público, te invocan fundamentos de imputado y yo pregunto… si la intención de este citatorio es que ahí intenten una retención ilegal de la gobernadora”

Esta citación se da en el marco de la presencia y participación de elementos de la CIA en Chihuahua.

De acuerdo con Morena, este acuerdo del que el gobierno federal no tenía conocimiento debe ser considerado traición a la patria.

Señalan irregularidades en citación a Maru Campos; interpondrán denuncia penal

Por otra parte, Roberto Gil resaltó que la citación de la FGR a Maru Campos se realizó con muchas irregularidades.

Entre ellas se encuentran:

Confusión entre testigo e imputado: Aunque se le cita formalmente en calidad de testigo, el documento invoca fundamentos legales que el Ministerio Público utiliza exclusivamente para citar a un imputado y se le exige comparecer acompañada de un abogado defensor, condición propia de quien es objeto de una acusación y no de un simple testigo.

invoca fundamentos legales que el Ministerio Público utiliza exclusivamente para citar a un imputado y se le exige comparecer acompañada de un abogado defensor, condición propia de quien es objeto de una acusación y no de un simple testigo. Violación al fuero constitucional: El citatorio reconoce que la gobernadora cuenta con fuero, pero aun así exige su comparecencia personal con fecha y hora exacta pese a que los servidores públicos con protección constitucional no pueden ser llamados a comparecer personalmente en esta fase del procedimiento.

Falta de claridad en los hechos investigados: El documento se limita a citar a la gobernadora por “hechos que se investigan” en la carpeta número 51, sin especificar la hipótesis del caso ni qué información pertinente se espera que ella aporte.

Irregularidad en la notificación: La notificación fue entregada un sábado por la tarde, tres días después de que la gobernadora realizara una gira de entrevistas en la Ciudad de México lo que interpretan como un acto de hostigamiento político y una falta de buena fe procesal,.

y una falta de buena fe procesal,. Apertura de procedimiento sin desafuero: El Ministerio Público ha cometido un delito al abrir un procedimiento penal contra una funcionaria con fuero sin haber obtenido previamente una declaración de procedencia (desafuero) por parte de la Cámara de Diputados y el Congreso Local.

Por ello, resaltó que, aunque Maru Campos afirmó que acudirá a la cita en la FGR de Ciudad Juárez, interpondrán una denuncia penal contra el Ministerio Público de la Federación por citación a la gobernadora de Chihuahua.