La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió “no ver TV Azteca” tras referirse al colectivo Mexicanos al Grito de Paz y anticipó una reacción de enojo del empresario Ricardo Salinas Pliego.

“No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego, ha de estar escribiendo un tuit, bueno un ‘X’ en este instante” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Incluso, Sheinbaum bromeó con que el dueño de TV Azteca, quien suele utilizar la red social X, ya podría estar reaccionando a sus declaraciones desde su conferencia mañanera del pueblo del lunes 25 de mayo de 2026.

Sheinbaum propone crear el premio “El mitómano de la semana”

En el contexto de las críticas y publicaciones contra el Gobierno federal en redes sociales y medios de comunicación, la mandataria también reveló que propuso a Luisa Alcalde crear un reconocimiento llamado “El mitómano de la semana”.

La propuesta surgiría como una extensión de la sección “Las mentiras de la semana”, espacio utilizado por el Gobierno federal para desmentir información difundida en medios y plataformas digitales.

“Hoy le propuse a Luisa María que demos un premio ‘El mitómano de la semana’. Es que de verdad es increíble las mentiras” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum aseguró que le sorprende la cantidad de información falsa que, según afirmó, circula en contra de su administración.

¿Qué es Mexicanos al Grito de Paz?

Mexicanos al Grito de Paz es un colectivo crítico del Gobierno de Claudia Sheinbaum que en los últimos días ha colocado mantas en distintos puntos de la Ciudad de México y que señalan de ser promovido por figuras cercanas al empresario Ricardo Salinas Pliego.

En esos mensajes se acusa a funcionarios cercanos a la llamada Cuarta Transformación (4T) de presuntos vínculos con grupos criminales y el narcotráfico, tras las acusaciones de Estados Unidos a servidores públicos de Sinaloa de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

El colectivo también denunció recientemente en redes sociales el retiro de una de sus mantas en el Zócalo capitalino por parte de supuestos grupos de choque.

Hasta el momento, autoridades de la Gobierno de la Ciudad de México no han emitido una postura oficial sobre el caso.