El investigador Víctor Sánchez dio a conocer los tres narcos que nacieron en Estados Unidos y que habrían estado al frente de cárteles en México.

De acuerdo con Víctor Sánchez estos son los capos nacidos en Estados Unidos que operaron en México:

Juan Carlos Valencia González: Se especula que actualmente lidera el CJNG tras la muerte de El Mencho

Juan García Ábrego líder del Cártel del Golfo

Édgar Valdez Villarreal lideró una facción de los Beltrán Leyva

Tres narcos nacidos en Estados Unidos que operaron en México (@victorsanval / X )

Juan Carlos Valencia González presunto líder del CJNG

Una investigación de The Wall Street Journal reveló que, tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, Juan Carlos Valencia González asumió el liderazgo del CJNG.

Conocido como “Pelón”, “El R-3”, “El JP”, “Tricky Tres”, “O3”, cuenta con doble nacionalidad ya que nació en California, Estados Unidos.

Una investigación de la DEA reveló que Juan Carlos Valencia González es responsable de la fabricación, el transporte y la distribución de toneladas de narcóticos, así como de la organización de numerosos delitos violentos.

Juan Carlos Valencia González, hijastro de "el Mencho" (Especial)

Juan García Ábrego líder del Cártel del Golfo

Según datos proporcionados por el FBI, Juan García Ábrego nació en La Paloma, perteneciente al condado de Cameron, Texas.

Juan García Ábrego se habría encargado de expandir las operaciones del cártel, estableciendo acuerdos con líderes del Cártel de Cali para mover la droga a través de Tamaulipas.

En marzo de 1995, se convirtió en el primer mexicano en ser incluido en la lista de los más buscados por el FBI.

Juan García Ábrego fue detenido en Monterrey, Nuevo León, el 14 de enero de 1996 y extraditado al día siguiente.

Fue acusado por dirigir operaciones de narcotráfico en ambos lados de la frontera, fue declarado culpable de 22 cargos criminales y sentenciado a 11 cadenas perpetuas.

Édgar Valdez Villarreal, alías La Barbie, lideró una facción de los Beltrán Leyva

Édgar Valdez Villarreal nació en Laredo, Texas, Estados Unidos.

Fue nombrado jefe de plaza en Acapulco, Guerrero de los Beltrán Leyva y se convirtió en el hombre de mayor confianza de Arturo Bertrán Leyva.

La Barbie se convirtió en una figura clave de la guerra territorial por el dominio de la autopista Interestatal 35, una ruta de contrabando que atraviesa a Estados Unidos desde Texas hasta la frontera con Canadá, en Minnesota.

Édgar Valdez Villarreal fue capturado el 30 de agosto del 2010 en el Estado de México y extraditado en septiembre del 2015.

Se declaró culpable de delitos como lavado de dinero y conspiración para traficar cocaína, en 2018 fue sentenciado a 49 años de cárcel.