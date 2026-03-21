El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una alta peligrosidad en México tras la muerte de El Mencho.

“Es un grupo que tiene presencia en varios estados de la República, es un grupo muy fuerte del crimen organizado...”. Omar García Harfuch

CJNG mantiene fuerte presencia pese a caída de El Mencho, asegura García Harfuch

Durante la conferencia de prensa mañanera del viernes 20 de marzo, Omar García Harfuch aseveró que a pesar de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, el CJNG mantiene presencia en varios de los estados del país.

El funcionario señaló que la caída del líder criminal, ocurrida el 22 de febrero en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, debilitó la estructura del CJNG. Sin embargo, esto no significa la desaparición por completo de la organización criminal.

CJNG (CUARTOSCURO / Fotógrafo Especial)

De acuerdo con García Harfuch, es debido a ello que el CJNG mantiene su alta peligrosidad para la seguridad nacional, toda vez que continúa con sus actividades criminales.

“Si bien representa, con la neutralización de su líder principal, un debilitamiento a la estructura, no quiere decir que el grupo haya desaparecido; por supuesto, tiene presencia a nivel nacional y es un grupo con alta peligrosidad”. Omar García Harfuch

En este sentido, el secretario de seguridad adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) prepara un informe para detallar el golpe al CJNG desde la muerte de El Mencho.

En este se espera obtener información acerca de propiedades aseguradas, así como conocer si se han congelado cuentas bancarias asociadas al CJNG.

Si bien adelantó que sí se tiene reporte de algunas propiedades o bienes requisados al CJNG tras la caída de El Mencho, será en próximos días cuando la FGR brinde más información acerca de esta situación.