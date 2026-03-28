FGR destaca captura de “El Gallo”, líder de Cárteles Unidos vinculado al tráfico a EU

La Fiscalía General de la República (FGR) destacó la captura de Jesús “N”, alias “El Gallo”, identificado como presunto líder de Cárteles Unidos y vinculado al tráfico de droga a Estados Unidos.
Así lo dio a conocer el Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara, como muestra de los importantes resultados obtenidos por el Gabinete de Seguridad.
“El Gallo” fue detenido junto a otros siete integrantes de Cárteles Unidos
Según precisó Ulises Lara, al menos 8 personas integrantes de Cárteles Unidos, entre ellas, Jesús “N”, “El Gallo”, fueron detenidas tras los cateos desplegados en Michoacán y Puebla.
Los detenidos, a quienes se les decomisaron armas largas, cortas, dinero y droga, fueron identificados como:
- Jesús “N” alias El Gallo
- Jaime “N”, Flavio “N”
- Bulmaro “N”
- Joaquín “N”
- Agustín “N”
- Uziel “N”
- José “N”
- Flavio “N”
Investigaciones de la FGR indican que este grupo criminal enviaba droga hacia Estados Unidos, más específicamente a la ciudad de Kansas, con fines comerciales.
Vinculan a proceso a detenidos de Cárteles Unidos
Sobre esta organización, Ulises Lara López resaltó que Cárteles Unidos era una “organización criminal transnacional dedicada al tráfico de narcóticos, armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
En ese contexto, un juez de control dictó vinculación a proceso y prisión preventiva de los ocho detenidos, por lo que serán juzgados por:
- Delitos de contra la salud
- Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos