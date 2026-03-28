La Fiscalía General de la República (FGR) destacó la captura de Jesús “N”, alias “El Gallo”, identificado como presunto líder de Cárteles Unidos y vinculado al tráfico de droga a Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara, como muestra de los importantes resultados obtenidos por el Gabinete de Seguridad.

“El Gallo” fue detenido junto a otros siete integrantes de Cárteles Unidos

Según precisó Ulises Lara, al menos 8 personas integrantes de Cárteles Unidos, entre ellas, Jesús “N”, “El Gallo”, fueron detenidas tras los cateos desplegados en Michoacán y Puebla.

Los detenidos, a quienes se les decomisaron armas largas, cortas, dinero y droga, fueron identificados como:

Jesús “N” alias El Gallo Jaime “N”, Flavio “N” Bulmaro “N” Joaquín “N” Agustín “N” Uziel “N” José “N” Flavio “N”

FGR destaca captura de “El Gallo”, líder de Cárteles Unidos vinculado al tráfico a EU

Investigaciones de la FGR indican que este grupo criminal enviaba droga hacia Estados Unidos, más específicamente a la ciudad de Kansas, con fines comerciales.

Vinculan a proceso a detenidos de Cárteles Unidos

Sobre esta organización, Ulises Lara López resaltó que Cárteles Unidos era una “organización criminal transnacional dedicada al tráfico de narcóticos, armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

En ese contexto, un juez de control dictó vinculación a proceso y prisión preventiva de los ocho detenidos, por lo que serán juzgados por: