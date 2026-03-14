Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció el trabajo de Claudia Sheinbaum en torno al combate a los carteles; “no tienen dónde esconderse”, aseguró.

Asimismo, el embajador Johnson destacó que, tanto México como Estados Unidos, trabajan las 24 horas del día, los siete días de la semana, para detener el crimen organizado en la región.

Estados Unidos reafirma respeto a la soberanía de México (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Ronald Johnson celebra que cárteles “no tienen dónde esconderse” gracias al trabajo de Sheinbaum

Al repostear una publicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a control de equipo especializado y materiales para producir drogas sintéticas, Ronald Johnson reconoció el trabajo de Claudia Sheinbaum.

En redes sociales, el embajador Ronald Johnson celebró este hecho y acotó que cuando “nuestros países colaboran y coordinan, los delincuentes no tienen dónde esconderse”.

Ronald Johnson aseguró que la cooperación entre México y Estados Unidos “está dando resultados reales” para conseguir comunidades más seguras en ambos lados de la frontera.

Ronald Johnson reconoce trabajo de Claudia Sheinbaum contra cárteles del narcotráfico. (Captura de pantalla )

Cabe mencionar que estos comentarios del embajador se da luego del intercambio de mensajes entre Donald Trump y Sheinbaum respecto a la posible intervención de Estados Unidos en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene firme en la defensa de la soberanía nacional, mientras que Donald Trump insiste en que se le permita la entrada a México para “acabar con los cárteles”.