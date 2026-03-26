El gobierno de Javier Milei en Argentina declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista y por lo tanto restringe sus operaciones financieras directas.

Con esta incorporación del CJNG, Argentina reconoce que el cártel fundado por Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” tiene presencia en su país, así que se blindarán al respecto.

Argentina declara al CJNG como terrorista

Tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, el gobierno de Argentina decidió incluir al cártel en la clasificación de organización terrorista en el marco legal.

En un comunicado compartido por la Oficina del Presidente de la República de Argentina, se dio a conocer que a partir de hoy 26 de marzo de 2026, CJNG es visto como organización terrorista en el país.

“La Oficina del Presidente de la República de Argentina ha declarado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista”. Comunicado del gobierno de Argentina.

Esta declaración lleva a Argentina a confirmar la presencia del CJNG en el país, por lo que el gobierno ha decidido cumplir con sus “compromisos internacionales” en la lucha contra el “terrorismo y su financiamiento”.

Asimismo, sustentan la incorporación mediante la acreditación de “actividades ilícitas de carácter transnacional”.

Por lo tanto, el CJNG ya forma parte del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrosismo y su Financiamiento (RePET) que está a cargo del Ministerio de Justicia.

Comunicado del gobierno de Argentina. (@OPRArgentina)

¿Qué implica la clasificación del CJNG como terrorista? Esto pasará en Argentina

El gobierno de Argentina clasificó al CJNG como terrorista, lo que conlleva su incorporación al RePET y distintas sanciones al estar en este sistema:

Sanciones financieras

Restricciones operativas

Protección al sistema financiero del gobierno para su uso en fines ilícitos

Reforzamiento de la cooperación internacional en seguridad y justicia

Es decir, la sucesión del CJNG tendrá lo aplicado en la ley de Argentina por terrorismo.

Dentro de esta clasificación de terroristas, así como el CJNG también están: