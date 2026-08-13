Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión de casi cuatro horas con integrantes de la CNTE, en la que se abordaron temas clave para el magisterio de Oaxaca.

Mario Delgado, titular de la SEP, destacó que hubo avances importantes, como la apertura de mil 300 plazas, el pago de horas extras y la entrega de uniformes adicionales para estudiantes.

“La presidenta siempre ha tenido el compromiso de que se garantice la educación para todos los niños, niñas y adolescentes del estado (Oaxaca)“. Mario Delgado, titular de la SEP

La CNTE, por su parte, anunció que realizará una Asamblea Estatal para definir los acuerdos alcanzados.

El encuentro en Palacio Nacional concluyó con la promesa de nuevas mesas de trabajo.

🟤 #AlMomento | Yenny Araceli Pérez, líder de la Sección 22 de la #CNTE, señala que se pactó abrir nuevas plazas y atender pagos pendientes.



Indica que la presencia de la presidenta @Claudiashein permitió retomar los acuerdos con el @GobiernoMX.@akarenbg en #OnceNoticias 🔻 pic.twitter.com/eRO4o6BRYs — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) August 13, 2026

Termina reunión de Claudia Sheinbaum con la CNTE

Alrededor de las 15:50 horas del jueves 13 de agosto, la reunión entre Claudia Sheinbaum y la CNTE terminó, tras casi cuatro horas de planteamientos y acuerdos.

Los integrantes de la CNTE dieron a conocer que no hubo nuevas peticiones en reunión con Claudia Sheinbaum, quien dio instrucciones para que se aprobaran.

Entre ellas, numeraron la apertura de plazas en Oaxaca con una cifra estimada de mil 300, aunque las mismas serán analizadas, además apuntaron el pago de horas extras.

La CNTE también pidió la liberación de maestros que serían “presos políticos”, lo cual será analizado de manera individual tras la reforma educativa, como explicó Mario Delgado.

De momento, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha dado a conocer los pormenores de la reunión que mantuvo con la CNTE, ni los acuerdos a los que habrían llegado.

Mario Delgado destaca buen resultado en reunión de Claudia Sheinbaum con la CNTE

Mario Delgado también estuvo presente en la reunión de Claudia Sheinbaum con la CNTE y tras la misma apuntó que hay buenas noticias para los estudiantes de Oaxaca.

Al respecto, señaló que se le informó a la CNTE tanto de los avances como de un próximo aumento a la Beca Rita Cetina en el estado, con una inversión de 6 mil 300 millones de pesos.

A su vez, Mario Delgado dio a conocer que Claudia Sheinbaum autorizó la entrega de uniformes adicionales, dos para preescolar y uno para primaria.

El titular de la SEP también mencionó que se establecerá una mesa de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el servicio en todas las escuelas de Oaxaca.