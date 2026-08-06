Luis Alberto López Pasos, vocero de la Sección 22 de Oaxaca, confirmó que se prepara una movilización de la CNTE en la CDMX el próximo 13 de agosto.

“Nosotros ya hemos emitido una convocatoria para el próximo jueves 13 de agosto, donde el 20% de nuestra membresía estará movilizándose a la Ciudad de México” Luis Alberto López Pasos, vocero de la Sección 22 de Oaxaca

Esta movilización está planeada para la reunión estratégica que tendrá la Sección 22 de la CNTE con la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

El encuentro surge de un acuerdo verbal pactado durante una reciente visita presidencial al estado, respondiendo a la exigencia magisterial de retomar el diálogo con el gobierno federal.

El 13 de agosto la CNTE planea una movilización en la CDMX

La movilización de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Oaxaca, está programada para el jueves 13 de agosto a las 11:00 horas en la CDMX.

✍🏻🇲🇽 Continúan los acercamientos entre la CNTE y Sheinbaum: Luis Alberto López, vocero de la Sección 22 de la Coordinadora, informa que sostendrán una reunión con la presidenta para dar continuidad a las mesas de diálogo.#PorLaMañana con Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) pic.twitter.com/AZGFXXUMiu — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 6, 2026

La convocatoria exige la presencia del 20% de la membresía base de la Sección 22 de Oaxaca. Dado que el sindicato cuenta con aproximadamente 80,000 integrantes, se estima que se movilizarán entre 10 mil a 16 mil maestros a la capital del país.

“Nosotros tenemos una membresía de 80 mil compañeros, estamos hablando que el 20% sería alrededor de 16 mil compañeros. Y ya calculamos un aproximado de 10 a 16 mil compañeros” Luis Alberto López Pasos, vocero de la Sección 22 de Oaxaca

La movilización tiene como fin acompañar y dar “cobertura” a los representantes sindicales durante la mesa de diálogo con Claudia Sheinbaum programada para ese día.

“Aún no tenemos detalles de la reunión, sobre todo en dónde se va a realizar. Como bien lo mencionaste, fue un acuerdo de manera verbal que se dio cuando se abordó a la presidenta, que acudía a un evento al municipio de Santiago Xochipitlón. Sí, es lo más probable que sea en Palacio Nacional y de eso dependerá también nosotros el movimiento donde estemos accionando con el 20% de la membresía” Luis Alberto López Pasos, vocero de la Sección 22 de Oaxaca

De acuerdo con la convocatoria, la movilización está planeada específicamente para cubrir la jornada del jueves 13 de agosto.

“Sí, solamente la convocatoria marca la cobertura de la mesa el próximo jueves 13” Luis Alberto López Pasos, vocero de la Sección 22 de Oaxaca

Por el momento no están confirmados bloqueos en Oaxaca o la CDMX, pues se invitó a los maestros de la Sección 22 de la CNTE a seguir la reunión con la presidenta para mantenerse al tanto de lo que ocurra.

Esto es lo que se sabe de la reunión pactada entre Sheinbaum y la Sección 22 de la CNTE

La Sección 22 de Oaxaca de la CNTE tendrá una reunión estratégica con la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

La cita se pactó mediante un acuerdo verbal directo entre la presidenta y la secretaria general de la Sección 22, Jenny Araceli, durante una gira presidencial en el municipio de Santiago Suchilquitongo, Etla, Oaxaca.

La reunión está prevista para las 11:00 horas. Aunque la ubicación exacta está por confirmarse oficialmente, el vocero de la sección, Luis Alberto López Pasos, señaló que lo más probable es que se realice en Palacio Nacional.

El propósito principal de la reunión es retomar las mesas de negociación con el gobierno federal que se encontraban suspendidas.

El magisterio busca respuestas concretas a demandas de carácter laboral, salarial y de seguridad social.

Entre los asuntos que están pendientes y que no han sido resueltos por parte de la Sección 22 de la CNTE, destaca la consulta de la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y su alternativa.