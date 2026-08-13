Arturo Ávila, legislador de Morena, aseguró que Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI, lo golpeó en el hombro y provocó el enfrentamiento registrado el miércoles 12 de agosto en el Patio del Federalismo de la Cámara de Senadores.

Durante su participación en un debate con Azucena Uresti en Radio Fórmula, Arturo Ávila relató cómo comenzó el altercado con el legislador priista y sostuvo que la agresión ocurrió después de que intentó saludarlo.

“Y ayer lo vimos cuando yo le doy la mano para saludarlo, soltándome un golpe en el hombro y todo lo que ustedes ya vieron” Arturo Ávila, legislador de Morena

De acuerdo con la versión de Arturo Ávila, Carlos Gutiérrez Mancilla inició el conato de violencia al agredirlo físicamente.

El legislador de Morena relacionó el enfrentamiento con las acusaciones que ha realizado contra Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, por presuntos actos de enriquecimiento ilícito.

Ávila consideró que el altercado pudo haber servido para desviar la atención de las investigaciones relacionadas con el patrimonio de Moreno y del proceso de desafuero que enfrenta el dirigente priista.

Arturo Ávila vuelve a llamar “porro de Alito” a Carlos Gutiérrez Mancilla

Al explicar cómo comenzó el enfrentamiento, Arturo Ávila volvió a referirse a Carlos Gutiérrez Mancilla como “porro de Alito”, expresión que ya había utilizado durante el altercado del 12 de agosto de 2026.

El legislador de Morena justificó el calificativo al señalar que, según su versión, Gutiérrez Mancilla ha sido identificado por su participación en distintos episodios de violencia dentro del Congreso.

Ávila mencionó, entre otros hechos, un supuesto empujón a Dolores Padierna y agresiones contra Emiliano y el presidente de la Mesa Directiva, en referencia al enfrentamiento protagonizado anteriormente por Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña.

Asimismo, aseguró que Carlos Gutiérrez Mancilla también ha protagonizado confrontaciones en la Cámara de Diputados, entre ellas una con un diputado de Veracruz.

Arturo Ávila lamenta que el pleito con Carlos Gutiérrez Mancilla desplazara las acusaciones contra Alito Moreno

Durante su participación con Azucena Uresti, Arturo Ávila lamentó que la atención mediática se concentrara en el enfrentamiento que protagonizó con Carlos Gutiérrez Mancilla y no en las acusaciones que ha realizado contra Alejandro Moreno.

Según el legislador de Morena, el dirigente nacional del PRI consiguió espacios en medios de comunicación para cambiar la narrativa y colocar el altercado ocurrido en el Senado como uno de los principales temas de discusión.

Ávila sostuvo que, en lugar de hablar de las acusaciones por un presunto desvío de recursos, los medios centraron su cobertura en el conato de violencia.

El legislador afirmó que las acusaciones involucran recursos públicos por más de 500 millones de pesos, cantidad que, dijo, debería estar sujeta al escrutinio público.

De esta manera, Arturo Ávila sostuvo que el enfrentamiento con Carlos Gutiérrez Mancilla terminó desplazando de la conversación pública las acusaciones que mantiene contra Alejandro ‘Alito’ Moreno.