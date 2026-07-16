La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tuvieron un enfrentamiento con guardias de la Dirección General de Recursos Humanos de la SEP, entre su insistencia en ingresar a las instalaciones.

Tras la plática decidieron marchar a la SEP buscando reunirse con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

CNTE se enfrenta con seguridad de las oficinas de la SEP en CDMX

Tras haber finalizado la huelga nacional de la CNTE en la CDMX, cuatro secciones (9, 10, 11 y 60) decidieron retomar la lucha hoy 16 de julio de 2026, presentándose en la Dirección General de Recursos Humanos de la SEP.

Sin embargo, una vez que dieron a conocer las faltas por el gobierno federal que los hicieron volver a marchar en la CDMX tras un plantón en el Zócalo de 19 días, se enfrentaron a los guardias de las oficinas de la SEP.

Un video de Reforma, mostró que el magisterio intentó ingresar a las oficinas de la Dirección General de Recursos Humanos de la SEP, por lo que los guardias impidieron su paso.

Entre la exigencia de la CNTE y la labor de los guardias, hubo empujones, jalones y gritos que pedían el ingreso de la Comisión del magisterio.

Entre empujones, elementos de seguridad y maestros de la CNTE se enfrentaron en las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos luego de que el magisterio reactivó sus protestas en la capital del País.



📹 Óscar Mireles pic.twitter.com/TFtB701HJ6 — REFORMA (@Reforma) July 16, 2026

Reunión de la CNTE con Dirección General de Recursos Humanos de la SEP fue “insuficiente”

Las lograrse el ingreso de la Comisión de la CNTE a la Dirección General de Recursos Humanos de la SEP para entablar conversación, Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9, argumentó que fue “insuficiente”.

“La respuesta de estas autoridades fue insatisfactoria, insuficiente, de un bajo nivel”. Pedro Hernández, dirigente Sección 9 de la CNTE.

Ante esto, la CNTE informó que culminaría su movilización de hoy con una marcha rumbo a la SEP, buscando reunirse con Mario Delgado.