El nombre de Pedro Hernández ha salido a relucir por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE con peticiones a la SEP, pero ¿quién es él?

Te contamos sobre Pedro Hernández, el secretario general de la Sección 9 de la CNTE, con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Pedro Hernández?

Pedro Hernández Morales, nacido Agrícola Oriental en la Ciudad de México (CDMX), es uno de los dirigentes más reconocidos de la CNTE y a la que pertenece desde hace más de 40 años.

También funge como secretario general de la Sección 9, que agrupa a la educación básica de la CDMX, desde el 2020. Así como maestro de educación básica y actualmente es director en ambos turnos de la escuela primaria Centauro del Norte en Iztapalapa, CDMX.

Pedro Hernández Morales también fue el fundador de la primaria Centauro del Norte en 1992.

De su vida personal, se sabe que la hermana de Pedro Hernández Morales, Mercedes Hernández, también es maestra, pero además tiene ocho hermanos más.

Pedro Hernández, dirigente de la CNTE. (Especial)

Los padres de Morales son de Oaxaca y migraron a la CDMX, siendo que su padre trabajó en una maquiladora fabricando abrigos y chamarras que luego eran etiquetados con marcas prestigiosas.

El sueño de Pedro Hernández Morales era ser Ingeniero Agrónomo. Sin embargo, no logró este objetivo por no haber podido ingresar a la Universidad de Chapingo, por lo que se encaminó a ser normalista.

El nombre de Pedro Hernández volvió a salir a relucir por la reciente movilizaciones de la CNTE que dejaron un plantón en el Zócalo por 19 días en el Mundial 2026.

¿Qué edad tiene Pedro Hernández?

Pedro Hernández tiene 61 años de edad, pues nació un 25 de octubre de 1964.

¿Quién es la esposa de Pedro Hernández?

Se desconoce si Pedro Hernández tiene esposa.

Pedro Hernández, dirigente de la CNTE. (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué signo zodiacal es Pedro Hernández?

Pedro Hernández es del signo zodiacal de Escorpio, pues nació un 25 de octubre.

¿Cuántos hijos tiene Pedro Hernández?

Se desconoce si Pedro Hernández tiene hijos.

¿Qué estudió Pedro Hernández?

Pedro Hernández estudió en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, donde además de ser maestro salió con plaza.

Pedro Hernández, dirigente de la CNTE. (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

¿En qué ha trabajado Pedro Hernández?

Pedro Hernández es actualmente secretario general de la Sección 9 de la CNTE.

Asimismo, es dirigente de la CNTE desde hace más de 40 años.

Pedro Hernández también es director de ambos turnos de la escuela Centauro del Norte.