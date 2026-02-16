Tatiana Clouthier se refirió a Marx Arriaga quien no aceptó su destitución de la Secretaría de Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que ella recordó que su renuncia fue pública e incluso acudió a Palacio Nacional.

Nunca, salí x voluntad propia, fuí a la Mañanera en donde fue mi renuncia pública despues de haberlo hecho en privado con el Presidente. Salí de Palacio, fui a SE, tomé mis cosas, hablé con mis compañeros, y esa tarde regresé a casa. Tatiana Clothier

En ese sentido, negó que haya sido sacada con policías, como le ocurrió a Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, y recordó que salió por voluntad propia.

Agregó que después de renunciar en privado y en público ante el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue a la Secretaría de Economía a hablar con sus compañeros.

Claudia Sheinbaum asegura que Libros de Texto Gratuito no cambiarán

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) va a seguir formando parte de la transformación del país, así como los Libros de Texto Gratuito.

La presidenta dijo que los libros no cambiarán y que sus contenidos se van a mantener.

Marx Arriaga sigue atrincherado en la SEP

Mientras tanto, Marx Arriaga cumple ya dos días atrincherado en la SEP y mantiene una transmisión en vivo.

Tras el video viral en el que se identificó como el creador de los nuevos Libros de Texto Gratuito y defensor del legado del obradorismo, ha insistido que la situación de retirarlo del puesto es un “despojo”.

A Marx Arriaga se le ha visto con la misma ropa en su transmisión de Facebook desde el piso 6 de la SEP.

El funcionario aseguró que no ha recibido un documento formal en el que se le notifique que ha sido removido.

Mario Delgado, titular de la SEP, dijo que Max Arriaga se ha negado a incluir en los Libros de Texto Gratuito temas como mujeres en la historia o la enseñanza de sus lenguas maternas.