Marx Arriaga informó que no se retirará de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y anunció protesta de 24 horas para la reflexión.

Pese al anuncio de que sería cesado de su puesto, Marx Arriaga asegura que es el “director legítimo” de los libros de texto gratuitos, por lo que defiende su permanencia en la SEP.

Marx Arriaga anuncia protesta de 24 horas en la SEP (Captura de p)

Marx Arriaga decide mantenerse en la SEP y anuncia protesta en defensa de la NEM

Marx Arriaga informó que se realizó una asamblea con los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), cuyos miembros decidieron realizar una protesta de 24 horas.

A través de redes sociales, Marx Arriaga anunció que, durante la protesta, se realizarían foros de reflexión sobre el humanismo mexicano y la NEM, que iniciarán este sábado 14 de febrero.

La ubicación donde se realizarán los conversatorios no es clara, pues en la información compartida por Marx Arriaga se lee que los harán “atrincherados en las cloacas de la SEP”.

Marx Arriaga anuncia protesta de 24 horas en la SEP (Captura de)

Cabe mencionar que, durante su conferencia de prensa de ayer, Marx Arriaga señaló que no se le había notificado de su despido, por lo que no se iría hasta recibir una notificación formal.

A pesar de que la SEP ha confirmado su remoción, Marx Arriaga defiende su cargo frente a la dependencia y llama a una jornada de 24 horas de protesta en defensa de los libros de texto.