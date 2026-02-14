Marx Arriaga reveló que ya esperaba su despido en la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues sabía que en algún momento lo iban a traicionar; “se siente en el cuerpo”, dijo.

En entrevista con José Cárdenas, Marx Arriaga dijo que su despido no es fruto de una riña personal con Mario Delgado, secretario de Educación, sino de un problema de fondo en la SEP.

Marx Arriaga es removido de la SEP y desalojado por policías de CDMX (Michelle rojas)

Marx Arriaga veía venir su despido en la SEP, confirma en entrevista

Tras la confirmación de la SEP de la separación del cargo de director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga dijo en entrevista que ya veía venir su despido en la dependencia.

“Creía yo que en algún momento iban a traicionar, se iban a quitar la cartera, iba a salir la cara neoliberal de la institución”. Marx Arriaga

Marx Arriaga reveló que “sentía en el cuerpo” que en algún momento le iban a decir que el sueño de la Nueva Escuela Mexicana terminaría.

De igual forma, el exfuncionario Marx Arriaga señaló que su despido no fue por su rebeldía contra Mario Delgado, sino por intentar proteger a la Nueva Escuela Mexicana, preocupada por los principios del humanismo mexicano.