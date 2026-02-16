Marx Arriaga, el exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), terminó con la “acción política” tras transmitir 24 horas en vivo por Facebook.

Negado a dejar las oficinas de la SEP asegurando que la “protesta con propuesta” es por la defensa a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), Marx Arriaga se desconectó sin aclarar el abandono de las instalaciones.

Marx Arriaga se niega a irse; cumple 24 horas de transmisión en vivo

Tras una transmisión que inició el 14 de febrero y que continuó por 24 horas, Marx Arriaga se mantuvo en resistencia desde las oficinas de la SEP, pese a que le informaron de su remoción y por lo tanto, salida de la institución.

Durante la presentación de diversos profesores de la Asamblea de la NEM, Marx Arriaga aseguró que la “protesta con propuesta” era por el rescate de los libros de texto y no porque lo destituyeron como director de Materiales Educativos.

El funcionario y docente explicó que desde octubre de 2025 le pidieron hacer modificaciones en “Un libro sin recetas para la maestra y el mestro”, sin embargo, él consideró que los cambios iban por terminar con la NEM a lo que se negó.

Tras ello, el rechazo de la Embajada de Costa Rica y su defensa por la NEM, decidió junto con la Asamble mantenerse en protesta por 24 horas de forma pacífica aunque acusó que las acciones de la SEP fueron violentas.

Sin embargo, a poco más de 12 horas de que terminó el último en vivo de Marx Arriaga, se desconoce si este sigue en “las cloacas” en su oficina de la SEP.

Según lo último que dijo a las 7:00 pm del 15 de febrero de 2026 tendría una reunión con la Asamblea para hablar sobre el plan de acción para el rescate de la NEM, compartiendo que estas juntas se pueden alargar por horas. Sin embargo, no aclaró si ya dejaría la SEP.

Marx Arriaga creyó que la SEP “daría un paso atrás” con su destitución

Marx Arriaga se niega a irse de la SEP aunque se desconoce si ya dejó sus oficinas donde se mantenía en resistencia argumentando la defensa de la NEM y sus libros de texto.

Durante su última transmisión en vivo, Arriaga dijo que creyó que tras el diálogo dado en vivo, la SEP daría un paso atrás, sin embargo, calificó lo dicho por Mario Delgado como “mentiras”.

“Teníamos la esperanza de que la institución diera un paso atrás y no sucedió, salieron a decir mentiras, todo lo contrario”. Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP.

Por otra parte, señaló que su despido debe ser conforme a la Ley y no por una notificación que se le haya otorgado. Sin embargo, la SEP anunció que hoy 16 de febrero anunciaría quien sería el suplente de Marx Arriaga.