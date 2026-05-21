Adrián Morales identifica a Diana Alejandra Palafox Romero como la presunta doctora que atendió a Blanca Adriana Vázquez, el día de su desaparición en Puebla, caso ligado a feminicidio.

En entrevista telefónica con la periodista de Grupo Fórmula, Azucena Uresti, el hijo de Blanca Adriana Vázquez, reveló que la clínica de Diana Alejandra Palafox Romero se ubicaba al interior de un departamento.

El dueño que le rentaba el local, sabía que se realizaban tratamientos con bótox, pero no intervenciones.

Incluso, durante la investigación por parte de autoridades, se descubrió que ésta no contaba con cédula profesional y permisos.

Sin embargo, la mujer promocionaba sus tratamientos e intervenciones mediante redes sociales. Ella trabajaba al lado de su hijo.

Blanca Adriana, de 37 años de edad, desconocía esta información por lo que alrededor de las 4 de la tarde acudió a una valoración a la clínica Detox, pero la convencieron de realizarse una liposucción con láser sin imaginar que no saldría por su propio pie del lugar.

Por lo que su hijo pide ayuda para dar con el paradero de Diana Alejandra Palafox, de edad desconocida.

🚨La Fiscalía de Puebla informa que fue localizado el cuerpo de una mujer en Atltzayanca, Tlaxcala, con características coincidentes a Blanca Adriana Vázquez Montiel, quien desapareció tras acudir a la clínica Detox.



Aún falta la identificación oficial por parte de sus… pic.twitter.com/xygoGh29uM — Azucena Uresti (@azucenau) May 21, 2026

Madre de Blanca Adriana Vázquez exige justicia; pide castigo para Diana Alejandra Palafox Romero

Previo a su ingreso al Instituto de Ciencias Forenses de Tlaxcala, la madre de Blanca Ariana Vázquez rompió en llanto y aseguró que Diana Alejandra Palafox Romero, la presunta doctora, tarde o temprano pagará por lo que hizo.

“Le quitó la vida a mi hija y tiene hijos también, tarde o temprano va a sufrir lo que yo estoy sufriendo” Madre de Diana Alejandra Palafox Romero

La madre de Diana Alejandra Palafox Romero suplicó a las personas a su alrededor, así como interesadas en el caso, ayudarla para que la presunta doctora y su hijo paguen conforme a la justicia.

Advirtió, que si las autoridades no castigan a los responsables será ella quien encuentre la forma según muestra el video compartido por el periodista Arturo Luna.

“Haré todo lo que esté en mis manos para que paguen lo que le hicieron a mi hija, ahorita me ven que no puedo, pero porque no me conocen, se metieron con la persona equivocada” Madre de Diana Alejandra Palafox Romero

🚨 #Justicia, exige la madre de Blanca Adriana Vázquez Montiel antes de ingresar al Instituto de Ciencias Forenses de #Tlaxcala para realizar el reconocimiento del cuerpo.



⚠️ Pide castigo para la presunta doctora y sus posibles cómplices, a quienes señala de haber desaparecido a… https://t.co/nWlh0DzkfC pic.twitter.com/tOP4qGaxQV — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) May 21, 2026

Cabe mencionar que los familiares de Blanca Adriana, mamá de dos hijos, se trasladaron de Puebla a Tlaxcala para identificar el cuerpo sin vida de una mujer que fue localizado en una zanja del municipio de Atltzayanca.

Caso que la Fiscalía de Tlaxcala investiga por feminicidio.