Los resultados de la ENCIG 2025 del INEGI revelan un panorama contrastante en el sector salud: aunque IMSS‑Bienestar lidera en satisfacción con 47% de usuarios conformes, todas las instituciones registraron caídas respecto a 2023.

El ISSSTE alcanzó 45.8% y el IMSS apenas 43.3%, reflejando un deterioro general en la percepción ciudadana de las instituciones de salud en México.

La encuesta subraya que la limpieza de instalaciones y el trato respetuoso siguen siendo atributos valorados, mientras la saturación y falta de medicamentos generan mayor desconfianza.

ENCIG 2025 registra tendencias a la baja en el sector salud de México

A pesar de liderar la comparativa, el sistema de salud pública en su conjunto ha enfrentado retos importantes.

El INEGI destacó que, de manera general, la satisfacción con los servicios médicos en centros de salud y hospitales estatales pasó de un 58.1% en 2023 a un 49.7% en 2025.

Esta tendencia descendente también se reflejó en las instituciones específicas:

IMSS-Bienestar: Aunque lidera en 2025, experimentó una caída frente al 57.9% de satisfacción que reportaba en su medición de 2023. ISSSTE: Bajó del 49.3 % en 2023 al 45.8 % actual. IMSS: Sufrió un retroceso desde el 48.7 % registrado hace dos años hasta el 43.3 % reportado en 2025.

¿Qué valoran los usuarios del sector salud?

Históricamente, los atributos mejor evaluados por la ciudadanía en los servicios de salud son la limpieza y orden de las instalaciones.

En el caso de IMSS-Bienestar, los datos previos indicaban que el 85.1% de los usuarios aprobaba la higiene de las unidades.

Otros factores críticos incluyen el trato respetuoso por parte del personal (81.5 %) y la capacitación de los médicos (80.8 %).

Por el contrario, los puntos de mayor fricción y que afectan la confianza institucional siguen siendo la saturación de las clínicas y la disponibilidad de medicamentos.

Relevancia de los datos de la ENCIG 2025

La presidenta del INEGI, Graciela Márquez, subrayó que los indicadores de la ENCIG 2025 permiten a las autoridades “escuchar la voz amplificada de la ciudadanía” sobre servicios vitales.

Por su parte, el vicepresidente Adrián Franco señaló que la satisfacción con los servicios públicos es un ingrediente esencial para fortalecer la confianza institucional en México.