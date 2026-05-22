Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX, anuncia la detención del presunto responsable de disparos al aire el pasado 17 de mayo en Paseo de la Reforma mientras circulaba en motocicleta sin placas.

De acuerdo al comunicado emitido por el secretario, el supuesto responsable de disparar al aire en Paseo de la Reforma, fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía de la CDMX.

Detienen en CDMX a motociclista que disparó al aire en Reforma

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo al presunto responsable de los disparos al aire registrados el 17 de mayo en Paseo de la Reforma, frente a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.

Pablo Vázquez revela que el motociclista que disparó al aire en Paseo de la Reforma, ya fue detenido (@PabloVazC / X)

El secretario Pablo Vázquez Camacho informó que el sujeto fue capturado mientras circulaba en una motocicleta sin placas y junto con él se aseguró un arma de fuego artesanal y la moto en la que viajaba.

Las autoridades actuaron con celeridad después de que un video difundido por Grupo REFORMA se volviera viral, mostrando al motociclista y a una mujer que lo acompañaba realizando los disparos en plena avenida.

El detenido ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para continuar las investigaciones, y las autoridades buscan identificar y capturar a todos los involucrados, especialmente a la mujer que viajaba como copiloto.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió mientras el sujeto circulaba a alta velocidad por la zona de la Glorieta de Violeta, en la alcaldía Cuauhtémoc, los disparos generaron alarma entre conductores y transeúntes, ya que las balas perdidas representan un alto riesgo en una de las avenidas más transitadas de la capital.