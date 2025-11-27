Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México fija cuál es su condición para asistir al sorteo del Mundial 2026 y menciona los mandatarios Trump y Carney.

El sorteo del Mundial 2026 será el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, donde podrían participar los tres mandatarios de las sedes mundialistas compartidas por México, Estados Unidos y Canadá.

Es por ello que la presidenta de México aún analiza su participación para este evento deportivo según reveló en su conferencia mañanera del pueblo del jueves 27 de noviembre.

Claudia Sheinbaum podría asistir al sorteo del Mundial 2026 con esta condición

Al ser cuestionada directamente en su conferencia mañanera del pueblo del jueves 27 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó si se presentaría al sorteo del Mundial 2026 que se celebrará en Washington D. C, la próxima semana.

Aunque dijo que su presencia en este evento deportivo que daría el calendario de los partidos del Mundial 2026 depende de la participación de los mandatarios, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, así como Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Debido a que aún la presidenta de México aún no tiene la certeza de si participarán en este sorteo Mark Carney, primer ministro de Canadá y Donald Trump, no ha podido confirmar su presencia.

Sin embargo pidió esperar la próxima semana a que se compruebe la asistencia de ambos mandatarios de América del Norte para que ella pueda poner ese día del sorteo del Mundial 2026 en su agenda.

“Estamos en esa definición, sería de mañana en 8, el 5 es el sorteo. Estamos viendo si vamos, estamos en esa definición (...) sería el primer ministro de Canadá, estamos viendo si está comprobado de que va el presidente Trump, el primer ministro de Canadá y dependiendo de ello, ya asistiría al sorteo. Ya les informaríamos la próxima semana" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Por el momento la presidenta Claudia Sheinbaum no ha dejado en claro si asistiría a este sorteo del Mundial 2026 con una comitiva y si viajaría en avión comercial como comúnmente lo hace.

Es probable que a unos días del sorteo del Mundial 2026 se sepa de la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, Donald Trump, y Mark Carney, la cual sería la primera vez en reunir a los tres mandatarios en un lugar.