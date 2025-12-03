El sorteo del Mundial 2026 está por iniciar y muy pronto se conocerá el primer rival de México en el torneo; conoce en esta nota la fecha, canal y hora para ver el evento.

Con la mayoría de las selecciones ya clasificadas para el Mundial 2026, entre ellas la de México, el sorteo para definir los grupos del torneo será el siguiente paso, cita para la que está casi todo listo.

Evento: Sorteo del Mundial 2026

Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canales 2, 5, 7, TUDN y ViX

Sorteo Mundial 2026: Fecha del evento para conocer a los rivales de México

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, D.C, en Estados Unidos, una de las tres sedes del torneo, junto a México y Canadá.

Sorteo Mundial 2026: Canal para ver el evento en el que se conocerán los rivales de México

Las señales de los canales 2, 5 y 7 además de TUDN y ViX, transmitirán el sorteo del Mundial 2026, el viernes 5 de diciembre.

Sorteo Mundial 2026: Hora para ver el evento en el que se conocerán los rivales de México

El viernes 5 de diciembre de 2025, a partir de las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, se podrá ver el sorteo del Mundial 2026.

Sorteo Mundial 2026: Formato del evento para definir a los grupos del torneo

Cabe recordar que en el sorteo del Mundial 2026 habrá seis selecciones desconocidas, ya que los cuatro ganadores de la repesca de la UEFA y los dos ganadores de la repesca interconfederaciones se conocerán en marzo de 2026.

Los 42 países restantes, con seis plazas reservadas, se dividirán en cuatro bombos de 12. Cada grupo del torneo estará conformado por una selección de cada bombo.

Restricciones del sorteo del Mundial 2026

Aunque el sorteo del Mundial 2026 es aleatorio, ningún par de selecciones de la misma confederación puede enfrentarse entre sí, excepto en la UEFA, donde hay más representativos que grupos.

Las tres naciones anfitrionas ya han sido ubicadas en grupos. México está en el Grupo A, Canadá en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo D.

Las tres naciones anfitrionas, entre ellas México, han sido ubicadas en el Bombo 1 del sorteo del Mundial 2026, y los otros nueve países del Bombo 1 serán las selecciones clasificadas con la mejor ubicación general en el ranking FIFA.