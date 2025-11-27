La Inauguración del Mundial 2026, que se celebrará el 11 de junio, ya contempla una propuesta para un día de asueto oficial que incluye a la Ciudad de México (CDMX).

“Estamos proponiendo justamente eso, tiene que ver con un acuerdo con la federación , con las escuelas pero también con la iniciativa privada que yo creo que eso va a funcionar si todo mundo quiere ver la inauguración. Vamos por buen camino” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

La inauguración del Mundial de Fútbol 2026 se llevará a cabo en el Estado Azteca y, de acuerdo con Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, “todo el mundo” la quiere ver”.

Clara Brugada presentará iniciativa para día de asueto en CDMX por Inauguración del Mundial CDMX

Clara Brugada compartió que está por enviar la iniciativa para que se declare como día de asueto en la CDMX el 11 de junio, día de la Inauguración del Mundial 2026.

En la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, Clara Brugada señaló que, “vamos por buen camino” para poder presentar la propuesta.

Sin embargo, aclaró que primero debe de llegarse a un acuerdo con la federación, escuelas y la iniciativa privada para que todos puedan ver el magno evento deportivo.

Jalisco y Nuevo León también buscan día de asueto por inauguración del Mundial 2026

Por otra parte, los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Pablo Lemus y Samuel García, anunciaron sus propias propuestas para un día de asueto por la inauguración del Mundial 2026.

De acuerdo con ambos funcionarios, plantearán días de asueto de acuerdo con el calendario de la FIFA, para que coincidan con los partidos que se jueguen en sus estados.

Por su parte, Samuel García dijo que, si no se logran días de asueto, se buscará con la iniciativa privada que sean jornadas laborales en Home Office.