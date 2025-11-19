El plan de Sheinbaum para llevar el Mundial 2026 a todos los barrios y colonias de México

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene un importante plan para llevar el Mundial de Futbol 2026 a todos los barrios y colonias de México.

En entrevista con Juan Becerra, para Radio Fórmula, Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno de México para el Mundial 2026, detalló la estrategia de Claudia Sheinbaum para llevar este evento a todos los rincones del país.

Claudia Sheinbaum y su plan que el Mundial 2026 llegue todos los barrios y colonias de México

Con transmisión de los partidos del Mundial en plazas públicas de todo el país:

Eventos tipo Fan Fest, tradicionales de las Copas del Mundo de Futbol, en donde gracias a pantallas gigantes, colocadas en sitios estratégicos, los aficionados disfrutarán de los partidos

Con acciones para fomentar el turismo:

Entre estas, México buscará obtener tres Récords Guinness y el lanzamiento de una aplicación que servirá como guía turística.

Con acciones culturales:

Estas incluyen la rehabilitación de al menos 12 museos y 46 zonas arqueológicas bajo la tutela del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), principalmente aquellos con zonas de juego de pelota. Además, exposiciones temporales y rutas culturales

Con acciones deportivas:

76 mundialitos de futbol, los cuales se buscan llevar a cabo cada año. El objetivo es lograr que estos eventos, además de fomentar el deporte, la salud y el trabajo en equipo, sirvan como “semilleros” para futuros futbolistas mexicanos

